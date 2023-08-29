В пяти чешских банках возникли технические проблемы, клиенты не могут войти в систему банковского обслуживания
30 АВГУСТА 2023
10:40
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Komerční bankа, Air Bank, Fio Banka, ČSOB и Česká spořitelna сегодня утром сообщили о технических проблемах с входом в онлайн-банк или мобильный банк. Сайты Komerční banka, Fio Banka и ČSOB также не работают. По данным Fio Banka, предполагается, что это кибератака из-за рубежа.
На сайте KB появилось сообщение о том, что сайт не работает. Ссылки для входа в интернет-банк также не работают. Проблемы возникли и у Air Bank. Хотя его сайт работает, клиенты не могут войти в систему банковского обслуживания. «Мы сожалеем, но в настоящее время у нас не работает мобильный и интернет-банк. Перебои не затронули карты, поэтому вы можете осуществлять платежи и снимать деньги в привычном режиме. Мы уже работаем над тем, чтобы в ближайшее время все было восстановлено», — сообщил Air Bank в социальной сети X около 9:30.
Чуть раньше аналогичное сообщение своим клиентам направил и Fio Banka. «Мы приносим извинения за возникшие сложности, но в настоящее время мы испытываем проблемы с входом в онлайн- и мобильный банкинг, а также с функциональностью нашего сайта. Мы прилагаем все усилия для решения этих проблем. Приносим извинения за возможные осложнения, благодарим вас за терпение и понимание», — говорится в сообщении банка на сайте X.
Технические трудности признала и компания ČSOB, чей сайт также недоступен. В банке добавили, что вход в интернет-банк не работает, однако мобильное приложение остается исправным.
Fio Banka в ответе пользователям в социальной сети X сообщил: «По нашей информации, это кибератака из-за рубежа, направленная на несколько чешских банков». По словам некоторых пользователей в социальной сети X, услуги крупнейшего отечественного банка Česká spořitelna не функционируют в полном объеме. «В настоящее время на нашем сайте действительно наблюдается увеличение времени загрузки. Мы работаем над устранением этой проблемы с самым высоким приоритетом. Мы уверены, что в ближайшее время все будет в порядке. Приносим извинения за возникшие сложности», — говорится в сообщении банка на сайте X.
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