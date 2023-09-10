Чешские банки повысили процентные ставки по вкладам в евро

Банк Creditas в последний день августа резко повысил процентную ставку по краткосрочным вкладам в евро. Если в мае клиенты могли получить 0,6% по вкладам, размещенным на 10 лет, то теперь они получат в несколько раз более высокую процентную ставку на гораздо более короткий срок. По месячному вкладу ставка составит 2,5% годовых, по трехмесячному — 2,7%, по шестимесячному — 2,8%. Незадолго до этого банк ввел годовой фиксированный вклад в размере 3%. Creditas ожидает притока новых клиентов.

Если в Польше и Венгрии вклады в евро составляют соответственно 13 и 20% всех вкладов, то в Чехии этот показатель составляет чуть менее 5%. Но даже в этом случае речь идет о более чем 100 млрд крон, причем подавляющее большинство из них находится на текущих счетах, по которым вообще не начисляются проценты.

«В начале августа мы сделали более привлекательными вклады в евро сроком на один год, а теперь повысили ставки и по более коротким вкладам. Депозиты на один месяц и три месяца не имеют аналогов на чешском рынке. Мы ожидаем, что это предложение вызовет большой интерес со стороны клиентов», — говорит Ева Коллардова, генеральный директор Creditas.

По ее словам, чехи традиционно больше всего доверяют своей родной валюте, и это приводит к значительно меньшей представленности иностранных валют на депозитах в чешских банках, чем, например, в Польше и Венгрии.

Финансовые аналитики относятся к этому шагу банка более скептически. «Creditas принадлежит к маргинальной части банковского спектра в Чехии. Это скорее бизнес-стратегия, направленная на то, чтобы сравнять свое предложение с предложениями других банков. Наши клиенты также диверсифицируют активы в евро, поэтому мы используем эти инструменты, но ничего особенного в этом нет», — говорит Петр Чаян из консалтинговой компании Premium Financial Services.

Creditas, по-видимому, реагирует на то, что Центробанк Чехии, скорее всего, снизит ставки и не будет проводить интервенции против укрепления кроны, а от национальной валюты можно ожидать ослабления, что уже происходит. Таким образом, часть клиентов хеджируется в евро, и банки, в том числе Creditas, хотят их либо переманить, либо удержать.

Йиржи Глухи из финансового портала Frenkee также считает, что повышение ставок не окажет большого влияния на поведение клиентов. «Я не думаю, что это повлияет на поведение обычных граждан в Чехии. Для значительной части из них евро по-прежнему остается валютой, о которой они вспоминают только в связи с отдыхом за границей. Мы все еще находимся в ситуации, когда значительная часть чехов не может представить себе переход на евро в качестве валюты. Поэтому мне кажется маловероятным, что эти люди будут использовать евро для оценки своих собственных денег», — говорит он.

Тем не менее в целом он считает продукты банков мотивирующими. «Они заставляют людей начать думать о евро как об инструменте для повышения стоимости денег, хотя в нынешней ситуации это скорее подходит для опытных инвесторов», — добавляет Глухи.

«За последние кварталы Creditas начал ряд новых проектов, все они связаны со строительством квартир для сдачи в аренду. Для этой деятельности компании необходимы дополнительные ресурсы, а деньги клиентов в настоящее время являются самыми дешевыми, и относительно небольшое повышение ставок может существенно повысить привлекательность в глазах клиентов», — говорит главный экономист инвестиционной группы DRFG Мартин Сланы.

Другие банки увеличили проценты более существенно. Например, Райффайзенбанк в мае этого года предлагал всего 0,01% годовых по всем срочным счетам в евро, а сегодня предлагает до 2,5% по полугодовому вкладу, а по двухнедельному вкладу клиент получает более 2%. Единственным условием является внесение на депозит не менее 400 евро, то есть примерно 10 000 крон.

«В последнее время объем таких вкладов увеличивается. Ставка объявлена и зависит от развития рынка», — комментирует повышение ставки пресс-секретарь банка Тереза Кайзершотова.

J&T Banka также выпустил новый тарифный лист в первой половине августа. В этом банке, ориентированном на состоятельных клиентов, самые высокие ставки были в мае (по десяти- и пятилетним срочным вкладам они достигали 4% годовых), теперь же клиенты получат 4% при размещении средств на срок от одного года до двух лет.

При этом по полугодовому вкладу в мае процентная ставка составляла 2,8%, а сейчас — 3,8%. Однако значительного притока денег банк не наблюдает, возможно потому, что минимальный размер вклада должен быть эквивалентен одному миллиону крон. «Мы не наблюдаем значительного увеличения или изменения объема вкладов в евро в Чехии», — говорит пресс-секретарь J&T Bank Моника Весела.

«Помимо традиционных продуктов, мы также наблюдаем растущий интерес к инвестициям в фонды денежного рынка в евро и долларах. Это похоже на ситуацию во время повышения ставок по чешским кронам, когда интерес к традиционным сберегательным счетам и срочным вкладам сопровождался ростом интереса к вложениям в краткосрочные облигации», — говорит пресс-секретарь ČSOB Михаэла Прухова.

Якуб Сейдлер, главный экономист Чешской банковской ассоциации, также подтверждает постепенный рост вкладов в евро.

«Депозиты в евро увеличились за последние два года. Для предприятий доля депозитов в евро достигла 21%, тогда как до 2021 года она была ниже этого уровня. У населения вклады в евро менее значительны, но их рост происходит быстрее. В июле этого года общая доля таких вкладов составила 3,3% по сравнению с 2,4% два года назад», — говорит Сейдлер.











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