С января 2026 года минимальные пенсии в Чехии вырастут

В прошлом году пенсию ниже 10 000 крон получали 34 600 человек, что составляет менее двух процентов пенсионеров по старости.









Минимальная пенсия является частью реформы. Наименьшая возможная пенсия по старости соответствует одной пятой средней зарплаты. Половину суммы составляет солидарная фиксированная часть, одинаковая для всех, вторая половина – процентная надбавка, учитывающая размер отчислений с заработка, отработанные годы и количество детей. Согласно проекту постановления, в следующем году солидарная часть составит 4900 крон, такой же будет минимальный процентный компонент. Пенсии таким образом стартуют с 9800 крон.

В прошлом году, согласно статистическому ежегоднику, сумму ниже 10 000 крон получали 34 608 человек – 18 216 женщин и 16 392 мужчин. Чешская социальная служба (ČSSZ) в прошлом году назначила выплаты ниже 10 000 крон 3334 новым пенсионерам. Причиной низких сумм обычно являются небольшие отчисления и короткий стаж работы. Благодаря регулярной валоризации количество пенсионеров с пенсией ниже 10 000 крон сокращается, но будет расти число тех, кто многие годы платил только минимальные взносы, что отражается на размере их финансов.





В прошлом году до 5000 крон получали 9066 человек, от 5000 до 6000 крон – 2384 человека, от 6000 до 7000 крон – 4272 человека, от 7000 до 8000 крон – 4738 человек. Пенсию от 8000 до 9000 крон ежемесячно выплачивали 6275 людям, от 9000 до 10 000 крон – 7873 пожилым.









Инвалидная пенсия второй степени составит как минимум 7350 крон: суммой до 7000 крон будут располагать 4240 человек, от 7000 до 8000 крон – 3266.



С января также установят минимальные пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца. Инвалидам третьей степени социальная администрация будет выплачивать минимум 9800 крон. В прошлом году сумму ниже 10 000 крон по этой категории получали 8906 человек.Инвалидная пенсия второй степени составит как минимум 7350 крон: суммой до 7000 крон будут располагать 4240 человек, от 7000 до 8000 крон – 3266. Инвалиды первой степени будут получать от января минимум 6534 крон; в прошлом году до 7000 крон получали 15 224 человека, из них между 6000 и 7000 крон – 11 049.

Вдовы и вдовцы могут претендовать минимум 7350 крон в месяц. Их процентная надбавка составляет 5% средней зарплаты. Для детей надбавка равна 4%, поэтому сиротам полагается минимум 6860 крон.





Государство также предоставляет помощь людям с очень низкими пенсиями: это могут быть пособия на жилье или единовременная экстренная помощь. С октября четыре существующих вида поддержки объединят в один.