Курс чешской кроны 22 сентября сильно укрепился по отношению к евро

Новости 420on
22 сентября 2025
21:00
666
Чешская валюта достигла самого высокого уровня по отношению к евро за более чем два года. 22 сентября к 17:00 она укрепилась по сравнению с предыдущим закрытием по отношению к евро на четыре геллера до 24,25 чешских крон за евро. Последний раз более низкий курс был зафиксирован 5 сентября 2023 года. К доллару крона сегодня также укрепилась на шесть геллеров до 20,60 крон/долл. Это следует из данных на сервере Patria Online.
С начала года крона постепенно укрепляется по отношению к евро и доллару. Наиболее высокие курсы в этом году были примерно в середине января, когда курс к евро составлял 25,28 чешских крон за евро, а курс к доллару — 24,59 чешских крон за доллар. Таким образом, с января чешская валюта укрепилась по отношению к евро более чем на одну крону, а по отношению к доллару — даже почти на четыре кроны. В июле крона впервые за четыре года опустилась ниже отметки 21 крона за доллар. На прошлой неделе курс упал до 20,51 чешской кроны за доллар, так что крона была самой сильной по отношению к доллару с апреля 2018 года.

«Чешская крона по-прежнему выигрывает от позитивного настроения на финансовых рынках и от своего процентного дифференциала по отношению к евро, который по-прежнему играет на руку трейдерам, торгующим чешской кроной», — прокомментировал сегодняшнее укрепление кроны по отношению к евро аналитик компании Purple Trading Ярослав Тупый.

«А учитывая, что как ЧНБ (Чешский национальный банк), так и ЕЦБ (Европейский центральный банк) в настоящее время отдают предпочтение жесткой политике и не будут снижать свои процентные ставки еще некоторое время, этот благоприятный процентный дифференциал будет и дальше помогать кроне удерживаться на более сильных значениях», — добавил он.
Чешская крона курсы валют
