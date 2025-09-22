Курс чешской кроны 22 сентября сильно укрепился по отношению к евро

Чешская валюта достигла самого высокого уровня по отношению к евро за более чем два года. 22 сентября к 17:00 она укрепилась по сравнению с предыдущим закрытием по отношению к евро на четыре геллера до 24,25 чешских крон за евро. Последний раз более низкий курс был зафиксирован 5 сентября 2023 года. К доллару крона сегодня также укрепилась на шесть геллеров до 20,60 крон/долл. Это следует из данных на сервере Patria Online.