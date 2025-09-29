Чехия планирует подключиться к топливной сети НАТО: проект оценили в 582 млрд крон

В случае военного конфликта Центрально-Европейская трубопроводная система (Central European Pipeline System, CEPS) должна гарантировать поставки топлива не только для армий, но и для функционирования государств.













«Расширение сети из Германии на территорию Чехии и далее в Польшу планируется в среднесрочной перспективе, то есть в течение 10–15 лет после утверждения проектов. Чехия сейчас оценивает варианты своего участия совместно с союзниками и структурами НАТО », — подтвердила пресс-секретарь Минобороны Магдалена Гынчикова.

Ближайшая к чешской границе точка подключения расположена в немецком городе Нойбург-ан-дер-Донау (Бавария), примерно в 90 километрах юго-западнее Нюрнберга. Другие узлы находятся значительно дальше, например Брамше в Нижней Саксонии, что более чем в 500 километрах от Чехии.







Двойное назначение







Существующий план предусматривает создание восточной ветви CEPS, которая соединит Центральную Европу с Польшей, странами Балтии и Юго-Восточной Европой. Это ответ на действия России и уязвимость стран, граничащих с ней. В частности, Польша в случае войны вынуждена почти полностью полагаться на железнодорожные поставки топлива. Подключение к трубопроводу должно решить проблему.

Система будет проложена под землёй, что обеспечит устойчивость к атакам. В её состав войдут укреплённые хранилища и заправочные станции для поддержки быстрых военных операций. В мирное время сеть будет снабжать топливом и гражданскую авиацию — по модели двойного использования, уже применяемой в Германии, Франции и странах Бенилюкса.







Финансирование и участие Чехии







Расширение обойдётся в огромную сумму. По данным портала Defence24, речь идёт о 24 млрд евро. Средства будут выделены из Инвестиционной программы НАТО по развитию инфраструктуры безопасности, а также из бюджетов стран-членов.







О проекте, его стоимости и финансировании говорилось на июньском заседании НАТО в Гааге. Увеличение оборонных бюджетов предусматривает вложения и в эту сеть. Чехия пообещала к 2035 году тратить на оборону 5% ВВП, из них 1,5% — на транспорт и другие сопутствующие проекты, включая, вероятно, подключение к трубопроводу.

Экологический аспект