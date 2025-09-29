Чехия планирует подключиться к топливной сети НАТО: проект оценили в 582 млрд крон
29 сентября 2025
22:00
279
Североатлантический альянс управляет системой нефтепроводов, созданной во времена холодной войны. Эта сеть протяжённостью около 5 700 километров соединяет западные страны-члены НАТО. Однако Чехия и другие государства, присоединившиеся позже, до сих пор не имеют к ней доступа. Министерство обороны Чехии рассматривает возможность подключения, реализация проекта запланирована до 2040 года. Его стоимость оценивается в 24 млрд евро, то есть примерно 582 млрд крон.
В случае военного конфликта Центрально-Европейская трубопроводная система (Central European Pipeline System, CEPS) должна гарантировать поставки топлива не только для армий, но и для функционирования государств.
«Расширение сети из Германии на территорию Чехии и далее в Польшу планируется в среднесрочной перспективе, то есть в течение 10–15 лет после утверждения проектов. Чехия сейчас оценивает варианты своего участия совместно с союзниками и структурами НАТО», — подтвердила пресс-секретарь Минобороны Магдалена Гынчикова.
Ближайшая к чешской границе точка подключения расположена в немецком городе Нойбург-ан-дер-Донау (Бавария), примерно в 90 километрах юго-западнее Нюрнберга. Другие узлы находятся значительно дальше, например Брамше в Нижней Саксонии, что более чем в 500 километрах от Чехии.
Двойное назначение
Существующий план предусматривает создание восточной ветви CEPS, которая соединит Центральную Европу с Польшей, странами Балтии и Юго-Восточной Европой. Это ответ на действия России и уязвимость стран, граничащих с ней. В частности, Польша в случае войны вынуждена почти полностью полагаться на железнодорожные поставки топлива. Подключение к трубопроводу должно решить проблему.
Система будет проложена под землёй, что обеспечит устойчивость к атакам. В её состав войдут укреплённые хранилища и заправочные станции для поддержки быстрых военных операций. В мирное время сеть будет снабжать топливом и гражданскую авиацию — по модели двойного использования, уже применяемой в Германии, Франции и странах Бенилюкса.
Финансирование и участие Чехии
Расширение обойдётся в огромную сумму. По данным портала Defence24, речь идёт о 24 млрд евро. Средства будут выделены из Инвестиционной программы НАТО по развитию инфраструктуры безопасности, а также из бюджетов стран-членов.
О проекте, его стоимости и финансировании говорилось на июньском заседании НАТО в Гааге. Увеличение оборонных бюджетов предусматривает вложения и в эту сеть. Чехия пообещала к 2035 году тратить на оборону 5% ВВП, из них 1,5% — на транспорт и другие сопутствующие проекты, включая, вероятно, подключение к трубопроводу.
Экологический аспект
По мнению специалистов по логистике, помимо военной пользы, проект будет способствовать энергетической трансформации НАТО. По трубам можно будет транспортировать синтетическое и авиационное топливо, что увяжет оборонную готовность с климатическими целями. Трубопроводная транспортировка значительно снижает выбросы CO₂ по сравнению с автомобильными и железнодорожными перевозками, что обеспечит и экологические, и эксплуатационные преимущества.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
20:03
29 СЕНТЯБРЯ 2025
681
18:00
29 СЕНТЯБРЯ 2025
1612
16:30
29 СЕНТЯБРЯ 2025
1265
15:00
29 СЕНТЯБРЯ 2025
1260
14:00
29 СЕНТЯБРЯ 2025
878
13:30
29 СЕНТЯБРЯ 2025
583
13:00
29 СЕНТЯБРЯ 2025
986
09:00
29 СЕНТЯБРЯ 2025
829
20:30
28 СЕНТЯБРЯ 2025
2575
18:00
28 СЕНТЯБРЯ 2025
1850
15:30
28 СЕНТЯБРЯ 2025
1663
10:30
28 СЕНТЯБРЯ 2025
2886
16:00
27 СЕНТЯБРЯ 2025
2585
14:00
27 СЕНТЯБРЯ 2025
3082