Рост долгов в Чехии набирает обороты
12 октября 2025
20:00
614
Задолженность чешских домохозяйств и компаний перед банками продолжает увеличиваться. Согласно предварительным данным Чешского национального банка, в августе долги населения выросли на 18,3 миллиарда крон, достигнув 2,505 триллиона. Корпоративный сектор также нарастил обязательства на 22,5 миллиарда крон, до 1,461 триллиона. В годовом выражении рост задолженности домохозяйств составил 177 миллиардов крон.
Основную часть долгов населения традиционно составляют ипотечные кредиты. Их объем в августе увеличился на 0,7%. Аналитики отмечают, что общий тренд на рост задолженности сохраняется, а его темпы даже ускорились по сравнению с прошлым годом. Что касается компаний, то наиболее значительный прирост в августе был зафиксирован по краткосрочным кредитам.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
20:00
11 ОКТЯБРЯ 2025
1484
17:00
11 ОКТЯБРЯ 2025
1304
09:00
11 ОКТЯБРЯ 2025
2480
21:00
10 ОКТЯБРЯ 2025
5889
19:00
10 ОКТЯБРЯ 2025
2745
16:00
10 ОКТЯБРЯ 2025
1031
15:00
10 ОКТЯБРЯ 2025
1123
13:30
10 ОКТЯБРЯ 2025
781
12:10
10 ОКТЯБРЯ 2025
1322
11:30
10 ОКТЯБРЯ 2025
1463
10:00
10 ОКТЯБРЯ 2025
5204
08:00
10 ОКТЯБРЯ 2025
815
22:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
1766
21:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
1156