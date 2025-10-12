Рост долгов в Чехии набирает обороты

Основную часть долгов населения традиционно составляют ипотечные кредиты. Их объем в августе увеличился на 0,7%. Аналитики отмечают, что общий тренд на рост задолженности сохраняется, а его темпы даже ускорились по сравнению с прошлым годом. Что касается компаний, то наиболее значительный прирост в августе был зафиксирован по краткосрочным кредитам.







