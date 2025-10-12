ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ЭКОНОМИКА

Рост долгов в Чехии набирает обороты

12 октября 2025
20:00
Задолженность чешских домохозяйств и компаний перед банками продолжает увеличиваться. Согласно предварительным данным Чешского национального банка, в августе долги населения выросли на 18,3 миллиарда крон, достигнув 2,505 триллиона. Корпоративный сектор также нарастил обязательства на 22,5 миллиарда крон, до 1,461 триллиона. В годовом выражении рост задолженности домохозяйств составил 177 миллиардов крон.
Основную часть долгов населения традиционно составляют ипотечные кредиты. Их объем в августе увеличился на 0,7%. Аналитики отмечают, что общий тренд на рост задолженности сохраняется, а его темпы даже ускорились по сравнению с прошлым годом. Что касается компаний, то наиболее значительный прирост в августе был зафиксирован по краткосрочным кредитам.



