75% чехов против того, чтобы следующее правительство приняло евро

Новости 420on
6 октября 2025
09:30
2035
Три четверти людей не хотят, чтобы следующее правительство приняло евро. Против этого выступают в основном избиратели SPD и люди старше 60 лет.
Об этом свидетельствуют результаты опроса.

На вопрос, должно ли следующее правительство принять единую европейскую валюту, «определенно нет» ответили больше женщин — 54 процента — чем мужчин, среди которых таких было 49 процентов. Ответы также различались в зависимости от возраста респондентов.

По мнению аналитиков, очень вероятно, что даже после предстоящих выборов шаги по введению евро не будут предприняты. «Движение ANO категорически против, Stačilo! и SPD тоже. Немного сдержанную позицию занимает коалиция Spolu, которая утверждает, что не против принятия евро, но и не является его активным сторонником», — говорят эксперты.
Евро Чехия
