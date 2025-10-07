ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ЭКОНОМИКА

Золото бьет рекорды на фоне политической нестабильности

7 октября 2025
20:00
Цены на драгоценный металл достигли исторического максимума.
Стоимость золота продолжает уверенный рост, установив новый рекорд. Цена тройской унции драгоценного металла вплотную приблизилась к психологически важной отметке в 4000 долларов США или 82 700 чешских крон. Основной причиной такой динамики аналитики называют политическую неопределенность в Соединенных Штатах.

Причины роста
На финансовых рынках сохраняется напряженность из-за приостановки работы федеральных учреждений США. Инвесторы, опасаясь нестабильности, активно переводят средства в защитные активы, среди которых золото традиционно считается одним из самых надежных. Дополнительный позитивный импульс ценам на металл придают ожидания скорого снижения процентных ставок Федеральной резервной системой.

Последствия для экономики
Политический кризис уже оказывает прямое влияние на реальный сектор экономики. Сообщается о перебоях в работе ключевых ведомств, включая Федеральное авиационное управление, что привело к задержкам рейсов в нескольких крупных аэропортах страны. Тысячи государственных служащих временно остались без заработной платы, что усугубляет социальную напряженность.
