Золото бьет рекорды на фоне политической нестабильности
7 октября 2025
20:00
484
Цены на драгоценный металл достигли исторического максимума.
Стоимость золота продолжает уверенный рост, установив новый рекорд. Цена тройской унции драгоценного металла вплотную приблизилась к психологически важной отметке в 4000 долларов США или 82 700 чешских крон. Основной причиной такой динамики аналитики называют политическую неопределенность в Соединенных Штатах.
Причины роста
На финансовых рынках сохраняется напряженность из-за приостановки работы федеральных учреждений США. Инвесторы, опасаясь нестабильности, активно переводят средства в защитные активы, среди которых золото традиционно считается одним из самых надежных. Дополнительный позитивный импульс ценам на металл придают ожидания скорого снижения процентных ставок Федеральной резервной системой.
Последствия для экономики
Политический кризис уже оказывает прямое влияние на реальный сектор экономики. Сообщается о перебоях в работе ключевых ведомств, включая Федеральное авиационное управление, что привело к задержкам рейсов в нескольких крупных аэропортах страны. Тысячи государственных служащих временно остались без заработной платы, что усугубляет социальную напряженность.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
1572
18:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
948
17:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
813
16:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
957
15:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
1941
13:30
7 ОКТЯБРЯ 2025
808
10:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
1927
09:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
2781
21:00
6 ОКТЯБРЯ 2025
1993
19:30
6 ОКТЯБРЯ 2025
1260
18:00
6 ОКТЯБРЯ 2025
1905
16:00
6 ОКТЯБРЯ 2025
2902
15:00
6 ОКТЯБРЯ 2025
2690