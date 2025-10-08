Чешский центробанк наращивает золотой запас
8 октября 2025
19:00
369
Чешский национальный банк (ЧНБ) продолжил активное приобретение золота, купив 4.9 тонны драгоценного металла в третьем квартале 2025 года. По состоянию на конец сентября общий объем золотых резервов достиг рекордных 66.8 тонн. С начала года прирост составил 15.7 тонны.
Согласно ранее озвученным планам руководства ЧНБ, к 2028 году объем резервов должен быть увеличен до 100 тонн. Политика скупки золота, возобновленная в 2023 году, направлена на диверсификацию валютных резервов. Банк подчеркивает, что эти операции не являются спекулятивными, а служат инструментом снижения финансовых рисков, поскольку цена на золото часто движется независимо от других активов.
Хранение и использование
Физически лишь часть золотого запаса хранится в самой Чехии. Основной объем размещен в зарубежных хранилищах, в частности, в Банке Англии. Часть резервов ЧНБ предоставляет в аренду другим центральным банкам за процентный доход.
