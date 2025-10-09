ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ЭКОНОМИКА

Суд одобрил новые выплаты кредиторам обанкротившегося чешского филиала Сбербанка

Новости и статьи
9 октября 2025
21:00
271
Пражский суд утвердил перевод очередной суммы в 2,4 миллиарда крон кредиторам Sberbank CZ. Это решение повышает общий уровень возврата долгов с 95% до 99%. Как сообщила финансовая управляющая банка Иржина Лужова, выплаты будут осуществлены после вступления судебного вердикта в законную силу.
Процедура и условия выплат
На обжалование решения отводится 15 дней. Если апелляций не последует, управляющая начнет перевод средств. На саму процедуру отводится до 60 дней. Большинству кредиторов, уже получавших деньги в прошлом году, не требуется предпринимать дополнительных действий — средства поступят на те же банковские счета. 

Для остальных предусмотрена специальная инструкция на сайте банка.

Чешский Национальный банк лишил Sberbank CZ лицензии в мае 2022 года. Причиной краха стал масштабный отток вкладов после начала войны в Украине. 
Чехия Сбербанк кредитование
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
22:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
324
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ ПРОСИТ ПОМОЧЬ УСТАНОВИТЬ ЛИЧНОСТЬ СВИДЕТЕЛЕЙ ПО ДЕЛУ ОБ УГРОЗАХ ОТРАВЛЕНИЯ ВОДЫ В ЧЕХИИ
18:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
456
ЭКОНОМИКА
AIR BANK ОТКРЫВАЕТ ПОКУПКУ ОБЛИГАЦИЙ TV NOVA ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ
17:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
773
ЭКОНОМИКА
«СУПЕРПОСОБИЕ» ПОД ВОПРОСОМ: НОВЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИЛЫ ПРЕДЛАГАЮТ ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ РЕФОРМЫ
16:30
9 ОКТЯБРЯ 2025
968
ПОЛИТИКА
ПЕРЕГОВОРЫ О ВЛАСТИ ВЫХОДЯТ НА ФИНАЛЬНУЮ СТАДИЮ
14:15
9 ОКТЯБРЯ 2025
1152
ПОЛИТИКА
БАБИШ ПОГОВОРИЛ С ЗЕЛЕНСКИМ ПО ТЕЛЕФОНУ, ВЫРАЗИЛ ЕМУ ПОДДЕРЖКУ И ПОЖЕЛАЛ СКОРЕЙШЕГО ОКОНЧАНИЯ ВОЙНЫ
12:30
9 ОКТЯБРЯ 2025
741
ОБЩЕСТВО
ОПРОС: 91% ГРАЖДАН ЧЕХИИ НЕ ВЕРЯТ В ИСПОЛНЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНЫХ ОБЕЩАНИЙ
10:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
860
ОБЩЕСТВО
В СЕНТЯБРЕ НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ В ЧЕХИИ ПОГИБЛИ 22 ЧЕЛОВЕКА
09:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
1157
ЭКОНОМИКА
ГЛАВА ŘSD: СТРОИТЕЛЬСТВО ВСЕХ ДОРОГ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, НО В БУДУЩЕМ НЕ ХВАТИТ МИЛЛИАРДОВ КРОН
08:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
1223
ЭКОНОМИКА
ANO НЕ НАМЕРЕНО ВЫДЕЛЯТЬ СРЕДСТВА УКРАИНЕ НА ОРУЖИЕ НАПРЯМУЮ ИЗ БЮДЖЕТА
21:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
1885
ОБЩЕСТВО
МЕТРО «ФЛОРА» ЗАКРОЕТСЯ НА ДОЛГИЙ РЕМОНТ
19:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
1069
ЭКОНОМИКА
ЧЕШСКИЙ ЦЕНТРОБАНК НАРАЩИВАЕТ ЗОЛОТОЙ ЗАПАС
17:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
1316
ЭКОНОМИКА
ЗАБЛУЖДЕНИЕ О БАНКРОТСТВЕ МЕШАЕТ ТЫСЯЧАМ ВЫБРАТЬСЯ ИЗ ДОЛГОВ
16:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
1925
ПОЛИТИКА
ФИАЛА ИСКЛЮЧИЛ СОЮЗ С ANO
15:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
1037
ОБЩЕСТВО
ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ: ЧТО ТРЕВОЖИТ ЧЕХОВ В 2025 ГОДУ
14:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
683
ЭКОНОМИКА
УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В ЧЕХИИ В СЕНТЯБРЕ НЕ ИЗМЕНИЛСЯ И СОСТАВИЛ 4,5%