Суд одобрил новые выплаты кредиторам обанкротившегося чешского филиала Сбербанка

Пражский суд утвердил перевод очередной суммы в 2,4 миллиарда крон кредиторам Sberbank CZ. Это решение повышает общий уровень возврата долгов с 95% до 99%. Как сообщила финансовая управляющая банка Иржина Лужова, выплаты будут осуществлены после вступления судебного вердикта в законную силу.