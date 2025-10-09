Суд одобрил новые выплаты кредиторам обанкротившегося чешского филиала Сбербанка
9 октября 2025
21:00
271
Пражский суд утвердил перевод очередной суммы в 2,4 миллиарда крон кредиторам Sberbank CZ. Это решение повышает общий уровень возврата долгов с 95% до 99%. Как сообщила финансовая управляющая банка Иржина Лужова, выплаты будут осуществлены после вступления судебного вердикта в законную силу.
Процедура и условия выплат
На обжалование решения отводится 15 дней. Если апелляций не последует, управляющая начнет перевод средств. На саму процедуру отводится до 60 дней. Большинству кредиторов, уже получавших деньги в прошлом году, не требуется предпринимать дополнительных действий — средства поступят на те же банковские счета.
На обжалование решения отводится 15 дней. Если апелляций не последует, управляющая начнет перевод средств. На саму процедуру отводится до 60 дней. Большинству кредиторов, уже получавших деньги в прошлом году, не требуется предпринимать дополнительных действий — средства поступят на те же банковские счета.
Для остальных предусмотрена специальная инструкция на сайте банка.
Чешский Национальный банк лишил Sberbank CZ лицензии в мае 2022 года. Причиной краха стал масштабный отток вкладов после начала войны в Украине.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
22:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
324
18:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
456
17:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
773
16:30
9 ОКТЯБРЯ 2025
968
14:15
9 ОКТЯБРЯ 2025
1152
12:30
9 ОКТЯБРЯ 2025
741
10:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
860
09:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
1157
08:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
1223
21:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
1885
19:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
1069
17:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
1316
16:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
1925
15:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
1037
14:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
683