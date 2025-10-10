Годовая инфляция в Чехии в сентябре замедлилась до 2,3% — минимального уровня с апреля









Таким образом, инфляция снижается уже третий месяц подряд, а столь низкий уровень был зафиксирован последний раз в апреле текущего года. В месячном выражении цены в сентябре снизились на 0,6%.









Согласно данным ČSÚ, ключевым фактором замедления инфляции стали цены на продукты питания. Их годовой рост замедляется с июля и в сентябре составил 2,7%. По сравнению с августом продовольствие подешевело на 1,1%.









Руководитель отдела статистики потребительских цен Чешского статистического управления Павла Шедива отметила, что именно продукты питания оказали наибольшее влияние на снижение общего уровня инфляции.

Наиболее высокий показатель инфляции в этом году был зафиксирован в июне — 2,9% в годовом выражении. В июле темпы роста потребительских цен снизились до 2,7%, а в сентябре достигли самого низкого уровня с апреля.