Годовая инфляция в Чехии в сентябре замедлилась до 2,3% — минимального уровня с апреля

Новости 420on
10 октября 2025
13:30
287
Годовой рост потребительских цен в Чехии в сентябре 2025 года замедлился до 2,3% по сравнению с 2,5% в августе. Об этом сообщил Чешское статистическое управлени (ČSÚ), подтвердив свой предварительный прогноз, опубликованный ранее на неделе.
Таким образом, инфляция снижается уже третий месяц подряд, а столь низкий уровень был зафиксирован последний раз в апреле текущего года. В месячном выражении цены в сентябре снизились на 0,6%.



Согласно данным ČSÚ, ключевым фактором замедления инфляции стали цены на продукты питания. Их годовой рост замедляется с июля и в сентябре составил 2,7%. По сравнению с августом продовольствие подешевело на 1,1%.



Руководитель отдела статистики потребительских цен Чешского статистического управления Павла Шедива отметила, что именно продукты питания оказали наибольшее влияние на снижение общего уровня инфляции.



Наиболее высокий показатель инфляции в этом году был зафиксирован в июне — 2,9% в годовом выражении. В июле темпы роста потребительских цен снизились до 2,7%, а в сентябре достигли самого низкого уровня с апреля.
инфляция Чехия
