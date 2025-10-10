Серебро преодолело отметку 1 048 чешских крон за унцию
10 октября 2025
16:00
761
Цены на серебро достигли значительного уровня, впервые с 1980 года превысив отметку 1 048 чешских крон (50 долларов) за тройскую унцию. В текущих торгах стоимость металла поднималась до 51 доллара, демонстрируя рост более чем на 73% с начала года.
Столь стремительное подорожание объясняется несколькими факторами. Ключевую роль играет растущий промышленный спрос, поскольку серебро широко используется в производстве электроники, солнечных панелей и автомобилей. Одновременно с этим инвесторы рассматривают его как альтернативу переоцененному золоту и традиционным валютам на фоне геополитической нестабильности. Дефицит физического металла на ключевых рынках и спекулятивные операции дополнительно подстегивают котировки.
Контекст и сравнения
Для сравнения, в 2011 году цена серебра приближалась к 49 долларам, но затем последовало резкое падение. Аналитики отмечают, что, несмотря на номинальный рекорд, с поправкой на инфляцию текущая стоимость существенно ниже пика 1980 года, который был спровоцирован попыткой крупных игроков монополизировать рынок.
