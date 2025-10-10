ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ЭКОНОМИКА

Серебро преодолело отметку 1 048 чешских крон за унцию

Новости и статьи
10 октября 2025
16:00
761
Цены на серебро достигли значительного уровня, впервые с 1980 года превысив отметку 1 048 чешских крон (50 долларов) за тройскую унцию. В текущих торгах стоимость металла поднималась до 51 доллара, демонстрируя рост более чем на 73% с начала года.
Столь стремительное подорожание объясняется несколькими факторами. Ключевую роль играет растущий промышленный спрос, поскольку серебро широко используется в производстве электроники, солнечных панелей и автомобилей. Одновременно с этим инвесторы рассматривают его как альтернативу переоцененному золоту и традиционным валютам на фоне геополитической нестабильности. Дефицит физического металла на ключевых рынках и спекулятивные операции дополнительно подстегивают котировки.

Контекст и сравнения
Для сравнения, в 2011 году цена серебра приближалась к 49 долларам, но затем последовало резкое падение. Аналитики отмечают, что, несмотря на номинальный рекорд, с поправкой на инфляцию текущая стоимость существенно ниже пика 1980 года, который был спровоцирован попыткой крупных игроков монополизировать рынок. 



инвестиции В мире
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
09:00
11 ОКТЯБРЯ 2025
828
ПОЛИТИКА
НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО: ANO, SPD И ДВИЖЕНИЕ MOTORISTÉ ДОГОВОРИЛИСЬ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ МИНИСТЕРСКИХ ПОСТОВ
21:00
10 ОКТЯБРЯ 2025
1582
ОБЩЕСТВО
СЕЗОННАЯ СМЕНА ШИН — ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ АВТОВЛАДЕЛЬЦУ?
19:00
10 ОКТЯБРЯ 2025
1895
ОБЩЕСТВО
ЕВРОСОЮЗ РЕФОРМИРУЕТ ПРАВИЛА ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ
15:00
10 ОКТЯБРЯ 2025
871
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ ОШТРАФОВАНЫ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРИ ЗАКУПКЕ ПОЕЗДОВ
13:30
10 ОКТЯБРЯ 2025
645
ЭКОНОМИКА
ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В ЧЕХИИ В СЕНТЯБРЕ ЗАМЕДЛИЛАСЬ ДО 2,3% — МИНИМАЛЬНОГО УРОВНЯ С АПРЕЛЯ
12:10
10 ОКТЯБРЯ 2025
1152
ОБЩЕСТВО
В НЕКОТОРЫХ РАЙОНАХ ПРАГИ НЕ БЫЛО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
11:30
10 ОКТЯБРЯ 2025
1332
ПОЛИТИКА
АНДРЕЙ БАБИШ: ОБЪЯВЛЕНИЕ СОСТАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА В ПЯТНИЦУ НЕ СОСТОИТСЯ
10:00
10 ОКТЯБРЯ 2025
3404
ОБЩЕСТВО
В ПРАГЕ ОТКРЫЛИ МАГАЗИН ПОТЕРЯННЫХ ПОСЫЛОК
08:00
10 ОКТЯБРЯ 2025
665
ОБЩЕСТВО
В ЧЕШСКОМ ЗООПАРКЕ РОДИЛСЯ ДЕТЕНЫШ РЕДКОГО ЖИРАФА РОТШИЛЬДА
22:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
1600
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ ПРОСИТ ПОМОЧЬ УСТАНОВИТЬ ЛИЧНОСТЬ СВИДЕТЕЛЕЙ ПО ДЕЛУ ОБ УГРОЗАХ ОТРАВЛЕНИЯ ВОДЫ В ЧЕХИИ
21:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
984
ЭКОНОМИКА
СУД ОДОБРИЛ НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ КРЕДИТОРАМ ОБАНКРОТИВШЕГОСЯ ЧЕШСКОГО ФИЛИАЛА СБЕРБАНКА
18:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
895
ЭКОНОМИКА
AIR BANK ОТКРЫВАЕТ ПОКУПКУ ОБЛИГАЦИЙ TV NOVA ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ
17:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
1395
ЭКОНОМИКА
«СУПЕРПОСОБИЕ» ПОД ВОПРОСОМ: НОВЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИЛЫ ПРЕДЛАГАЮТ ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ РЕФОРМЫ
16:30
9 ОКТЯБРЯ 2025
1630
ПОЛИТИКА
ПЕРЕГОВОРЫ О ВЛАСТИ ВХОДЯТ В ФИНАЛЬНУЮ СТАДИЮ
14:15
9 ОКТЯБРЯ 2025
1676
ПОЛИТИКА
БАБИШ ПОГОВОРИЛ С ЗЕЛЕНСКИМ ПО ТЕЛЕФОНУ, ВЫРАЗИЛ ЕМУ ПОДДЕРЖКУ И ПОЖЕЛАЛ СКОРЕЙШЕГО ОКОНЧАНИЯ ВОЙНЫ