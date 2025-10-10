Серебро преодолело отметку 1 048 чешских крон за унцию

Цены на серебро достигли значительного уровня, впервые с 1980 года превысив отметку 1 048 чешских крон (50 долларов) за тройскую унцию. В текущих торгах стоимость металла поднималась до 51 доллара, демонстрируя рост более чем на 73% с начала года.