ČEZ снижает цены на энергию
13 октября 2025
15:00
Энергетическая компания ČEZ с началом отопительного сезона 2025 года снизила цены на фиксированные поставки газа и электроэнергии. Стоимость для клиентов с двух- и трехлетними договорами уменьшилась на сотни крон за мегаватт-час. Кроме того, компания планирует очередное снижение тарифов с 1 января 2026 года для клиентов с договорами на неопределенный срок.
Согласно обновленным расценкам, газ с двухлетней фиксацией теперь стоит 1 180 крон за МВт·ч с НДС, что на 25% дешевле, чем годом ранее. Владельцы домов с типичным годовым потреблением около 10 МВт·ч смогут сэкономить более 3 900 крон в год. Газ с трехлетним обязательством предлагается по цене 1 089 крон за МВт·ч с НДС, что на 40% ниже, чем в 2024 году. В этом случае экономия для домохозяйства с аналогичным потреблением составит примерно 9 000 крон в год.
ČEZ также снизил тарифы на электроэнергию с фиксацией до октября 2027 года — почти на 330 крон до 3 099 крон за МВт·ч с учетом НДС. Компания объясняет шаг благоприятной ситуацией на оптовом рынке и намерена продолжать политику постепенного удешевления.
Новое снижение тарифов ČEZ запланировано на 1 января 2026 года, когда будут пересмотрены цены для клиентов с договорами без фиксированного срока. Все изменения компания намерена заранее сообщить потребителям.
Тенденцию к удешевлению поддерживают и другие поставщики. Pražská energetika с ноября снизит стоимость электроэнергии для более чем 500 000 клиентов без фиксации тарифов — на 10%, а газа — на 8%. Компания E.ON с сентября временно уменьшила цены на энергию для 800 000 клиентов без фиксированных контрактов на 10%, причем это снижение будет действовать до конца года. Innogy также с сентября снизила расценки для новых клиентов на сотни крон за мегаватт-час.
Большинство крупных поставщиков энергии уже проводили аналогичные корректировки цен в начале 2025 года, отражая общую стабилизацию ситуации на энергетическом рынке Чехии.
