ČEZ снижает цены на энергию

Новости 420on 13 октября 2025 15:00 943

Энергетическая компания ČEZ с началом отопительного сезона 2025 года снизила цены на фиксированные поставки газа и электроэнергии. Стоимость для клиентов с двух- и трехлетними договорами уменьшилась на сотни крон за мегаватт-час. Кроме того, компания планирует очередное снижение тарифов с 1 января 2026 года для клиентов с договорами на неопределенный срок.