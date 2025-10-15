В Чехии остановилась программа замены котлов: более 100 тысяч старых всё ещё работают

В результате, по оценкам ассоциации, в чешских домохозяйствах всё ещё эксплуатируется более 100 000 котлов, которые не соответствуют действующим нормам выбросов и фактически запрещены к использованию.





Наибольшим спросом пользуются газовые котлы — в стране сейчас установлено около двух миллионов небольших газовых агрегатов, десятки тысяч из которых ежегодно выходят из эксплуатации.









С сентября 2024 года в Чехии действует запрет на использование котлов на твёрдом топливе первой и второй эмиссионной категории. Тем не менее, значительная часть таких установок всё ещё используется в сельских домах и на дачах.

«Эти котлы уже старые, поэтому можно ожидать, что их срок службы закончится в ближайшие несколько лет,» — добавил Лычка.





Ассоциация также отмечает, že интерес к плановым проверкам и обслуживанию котлов остаётся примерно на уровне прошлых лет: регулярно обслуживается лишь около 20 % всех установок.





Эксперты предупреждают, что затягивание с заменой старых котлов повышает не только риски аварий, но и загрязнение воздуха — особенно в зимние месяцы, когда выбросы из частных домовладений составляют значительную долю смога в чешских городах и сёлах.