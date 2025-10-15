ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ЭКОНОМИКА

В Чехии остановилась программа замены котлов: более 100 тысяч старых всё ещё работают

Новости 420on
15 октября 2025
14:00
131
Перед началом отопительного сезона в Чехии практически прекратилась замена старых котлов на современные экологичные установки. По сравнению с прошлым годом спрос на новые котлы снизился примерно на 50 %, сообщил президент Ассоциации предприятий отопительной техники Зденек Лычка. По его словам, владельцы домов меняют оборудование лишь тогда, когда старые котлы уже окончательно выходят из строя.
В результате, по оценкам ассоциации, в чешских домохозяйствах всё ещё эксплуатируется более 100 000 котлов, которые не соответствуют действующим нормам выбросов и фактически запрещены к использованию.

Наибольшим спросом пользуются газовые котлы — в стране сейчас установлено около двух миллионов небольших газовых агрегатов, десятки тысяч из которых ежегодно выходят из эксплуатации. 

С сентября 2024 года в Чехии действует запрет на использование котлов на твёрдом топливе первой и второй эмиссионной категории. Тем не менее, значительная часть таких установок всё ещё используется в сельских домах и на дачах.

«Эти котлы уже старые, поэтому можно ожидать, что их срок службы закончится в ближайшие несколько лет,» — добавил Лычка.

Ассоциация также отмечает, že интерес к плановым проверкам и обслуживанию котлов остаётся примерно на уровне прошлых лет: регулярно обслуживается лишь около 20 % всех установок.

Эксперты предупреждают, что затягивание с заменой старых котлов повышает не только риски аварий, но и загрязнение воздуха — особенно в зимние месяцы, когда выбросы из частных домовладений составляют значительную долю смога в чешских городах и сёлах.
Чехия энергетика технологии
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
333
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ РЕШИЛИ ДЕМОНТИРОВАТЬ С МОСТА СТАТУЮ СВЯТОГО ЯКУБА — ВОДИТЕЛИ ДУМАЛИ, ЧТО НА МОСТЕ САМОУБИЙЦА
09:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
732
ОБЩЕСТВО
КОРРУПЦИЯ ОСТАЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ ФОРМ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В ЧЕХИИ
08:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
1662
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИЯ ГОТОВИТСЯ К ВОЗМОЖНОМУ РОСТУ НАСИЛИЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ВОЙНЫ В УКРАИНЕ
15:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
3081
ОБЩЕСТВО
ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ ВЫСКАЗАЛСЯ О ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ
14:25
14 ОКТЯБРЯ 2025
1138
ОБЩЕСТВО
В ПРАГЕ ОТ ГЕПАТИТА А В ЭТОМ ГОДУ УМЕРЛИ 10 ЧЕЛОВЕК
12:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
6068
ОБЩЕСТВО
ИЗ-ЗА НОВЫХ ПРАВИЛ ВЪЕЗДА В ШЕНГЕНСКУЮ ЗОНУ В ПРАЖСКОМ АЭРОПОРТУ ОБРАЗОВАЛИСЬ ОГРОМНЫЕ ОЧЕРЕДИ
21:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
1506
КУЛЬТУРА
СТИНГ ЗАВЕРШИТ ФЕСТИВАЛЬ METRONOME PRAGUE В 2026 ГОДУ
20:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
4460
ОБЩЕСТВО
15 ЛЕТ СПУСТЯ: 13 ОКТЯБРЯ ПРОИЗОШЛА ТРАГЕДИЯ С РЕБЕНКОМ, ВСКОЛЫХНУВШАЯ ЧЕХИЮ
19:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
7164
ОБЩЕСТВО
БЕЗ ШТАМПА В ПАСПОРТЕ: ЧЕШСКИЕ ЮРИСТЫ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ О РИСКАХ НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ СОЮЗОВ
17:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
1616
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИЮ ЖДЕТ НЕДЕЛЯ ПЕРЕМЕНЧИВОЙ ПОГОДЫ С ПОХОЛОДАНИЕМ К ВЫХОДНЫМ
16:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
1498
ПОЛИТИКА
В ЧЕШСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ БУДЕТ ЧЕТВЕРО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
15:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
2249
ЭКОНОМИКА
ČEZ СНИЖАЕТ ЦЕНЫ НА ЭНЕРГИЮ
14:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
1898
ПОЛИТИКА
РОМСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСИТ НЕ НАЗНАЧАТЬ ТУРЕКА МИНИСТРОМ
11:20
13 ОКТЯБРЯ 2025
2177
ОБЩЕСТВО
В СЛОВАКИИ СТОЛКНУЛИСЬ ДВА ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДА
09:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
2818
ОБЩЕСТВО
СУД ПРИОСТАНОВИЛ ТЕНДЕР НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЛИНИИ МЕТРО D В ПРАГЕ