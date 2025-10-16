ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ЭКОНОМИКА

Чехия занимает 10-е место по самому низкому уровню инфляции в Европе. Самый высокий рост цен — в Украине и России

Новости 420on
16 октября 2025
11:00
835
В сентябре Чехия поднялась на четыре позиции в европейском рейтинге инфляции. Из 41 страны, участвовавшей в исследовании, она заняла 10-е место по самому низкому уровню инфляции, тогда как в августе она была на 14-м месте.
Согласно данным Чешского статистического управления (ČSÚ), потребительские цены в Чехии в сентябре выросли на 2,3% в годовом исчислении, в то время как в августе годовая инфляция составила 2,5%. Во всех соседних странах в настоящее время инфляция выше, чем в Чешской Республике.

Согласно анализу, в сентябре самые высокие показатели инфляции в Европе по-прежнему были у Украины (11,9%) и России (9,9%). Высокая инфляция была также в Молдове (7,3%) и Беларуси (7,2%).

Наименьший уровень инфляции был зафиксирован на Кипре (-0,7%), в Лихтенштейне и Швейцарии (по 0,2%). Среди соседних стран инфляция была выше, чем в Чехии, везде. В Польше она составила 2,9%, в Словакии — 4,2%, в Австрии — 4% и в Германии — 2,4%.
инфляция Чехия Евросоюз
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
09:55
16 ОКТЯБРЯ 2025
1070
ОБЩЕСТВО
ПРАЖСКОЕ МЕТРО ОСТАНОВИЛОСЬ ИЗ-ЗА СОБАКИ: ПОЕЗДА НЕ ХОДЯТ НА УЧАСТКЕ DEJVICKÁ — NEMOCNICE MOTOL
09:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
847
ЭКОНОМИКА
ЧЕХИЯ НАПРАВИЛА УКРАИНЕ ВОЕННУЮ ПОМОЩЬ НА 17,4 МИЛЛИАРДА КРОН
21:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
2798
ОБЩЕСТВО
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛА-НИНЬИ. ЧЕХИЮ ЖДЕТ СУРОВАЯ И ПЕРЕМЕНЧИВАЯ ЗИМА?
20:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
977
ЭКОНОМИКА
87 640 ЧЕШСКИХ КРОН ЗА УНЦИЮ. ЗОЛОТО БЬЕТ ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕКОРДЫ
18:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
924
ЭКОНОМИКА
ПРАЖСКАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ СНИЗИЛА ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ
17:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
1375
ОБЩЕСТВО
НАПАДЕНИЕ НА КОНТРОЛЕРА В ПАРДУБИЦЕ: ЗАДЕРЖАН ГРАЖДАНИН СЛОВАКИИ
15:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
1089
ЭКОНОМИКА
МВФ УЛУЧШИЛ ПРОГНОЗЫ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ ЧЕХИИ
14:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
1784
ЭКОНОМИКА
В ЧЕХИИ ОСТАНОВИЛАСЬ ПРОГРАММА ЗАМЕНЫ КОТЛОВ: БОЛЕЕ 100 ТЫСЯЧ СТАРЫХ ВСЁ ЕЩЁ РАБОТАЮТ
13:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
1948
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ РЕШИЛИ ДЕМОНТИРОВАТЬ С МОСТА СТАТУЮ СВЯТОГО ЯКУБА — ВОДИТЕЛИ ДУМАЛИ, ЧТО НА МОСТЕ САМОУБИЙЦА
09:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
2885
ОБЩЕСТВО
КОРРУПЦИЯ ОСТАЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ ФОРМ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В ЧЕХИИ
08:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
3409
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИЯ ГОТОВИТСЯ К ВОЗМОЖНОМУ РОСТУ НАСИЛИЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ВОЙНЫ В УКРАИНЕ
15:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
3486
ОБЩЕСТВО
ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ ВЫСКАЗАЛСЯ О ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ
14:25
14 ОКТЯБРЯ 2025
1266
ОБЩЕСТВО
В ПРАГЕ ОТ ГЕПАТИТА А В ЭТОМ ГОДУ УМЕРЛИ 10 ЧЕЛОВЕК
12:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
7093
ОБЩЕСТВО
ИЗ-ЗА НОВЫХ ПРАВИЛ ВЪЕЗДА В ШЕНГЕНСКУЮ ЗОНУ В ПРАЖСКОМ АЭРОПОРТУ ОБРАЗОВАЛИСЬ ОГРОМНЫЕ ОЧЕРЕДИ
21:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
1596
КУЛЬТУРА
СТИНГ ЗАВЕРШИТ ФЕСТИВАЛЬ METRONOME PRAGUE В 2026 ГОДУ