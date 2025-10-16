Чехия занимает 10-е место по самому низкому уровню инфляции в Европе. Самый высокий рост цен — в Украине и России
16 октября 2025
11:00
835
В сентябре Чехия поднялась на четыре позиции в европейском рейтинге инфляции. Из 41 страны, участвовавшей в исследовании, она заняла 10-е место по самому низкому уровню инфляции, тогда как в августе она была на 14-м месте.
Согласно данным Чешского статистического управления (ČSÚ), потребительские цены в Чехии в сентябре выросли на 2,3% в годовом исчислении, в то время как в августе годовая инфляция составила 2,5%. Во всех соседних странах в настоящее время инфляция выше, чем в Чешской Республике.
Согласно анализу, в сентябре самые высокие показатели инфляции в Европе по-прежнему были у Украины (11,9%) и России (9,9%). Высокая инфляция была также в Молдове (7,3%) и Беларуси (7,2%).
Наименьший уровень инфляции был зафиксирован на Кипре (-0,7%), в Лихтенштейне и Швейцарии (по 0,2%). Среди соседних стран инфляция была выше, чем в Чехии, везде. В Польше она составила 2,9%, в Словакии — 4,2%, в Австрии — 4% и в Германии — 2,4%.
