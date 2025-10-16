Чехия занимает 10-е место по самому низкому уровню инфляции в Европе. Самый высокий рост цен — в Украине и России

В сентябре Чехия поднялась на четыре позиции в европейском рейтинге инфляции. Из 41 страны, участвовавшей в исследовании, она заняла 10-е место по самому низкому уровню инфляции, тогда как в августе она была на 14-м месте.