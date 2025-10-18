Инфляция в ЕС в сентябре выросла до 2,6%, в Чехии — снизилась до 2%

Новости 420on 18 октября 2025 13:00 321

В сентябре 2025 года уровень инфляции в Европейском союзе вырос до 2,6% в годовом выражении по сравнению с 2,4% в августе.