Инфляция в ЕС в сентябре выросла до 2,6%, в Чехии — снизилась до 2%

Новости 420on
18 октября 2025
13:00
321
В сентябре 2025 года уровень инфляции в Европейском союзе вырос до 2,6% в годовом выражении по сравнению с 2,4% в августе.
Об этом сообщил статистический офис Eurostat. В Чехии, напротив, зафиксировано замедление роста цен — инфляция снизилась до 2% с августовских 2,4%, что является шестым самым низким показателем среди стран ЕС. 

Eurostat использует гармонизированные данные, что позволяет корректно сравнивать показатели между странами, однако они отличаются от методики расчёта, применяемой Чешским статистическим управлением. 

Самая низкая инфляция в сентябре наблюдалась на Кипре, где потребительские цены остались на уровне прошлого года. Самый высокий рост цен зафиксирован в Румынии — 8,6%. 

В зоне евро инфляция также ускорилась — до 2,2% против 2% в августе, подтвердив предварительный прогноз, опубликованный в начале октября. Этот показатель остаётся выше целевого уровня Европейского центрального банка, установленного на отметке 2%. 

По данным Чешского статистического управления, обнародованным на прошлой неделе, в Чехии потребительские цены выросли на 2,3% в годовом выражении, что ниже показателя августа (2,5%). 
инфляция Чехия цены
