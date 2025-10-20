Новый тариф ČEZ для гибкого потребления электроэнергии
20 октября 2025
16:00
221
Чешская энергетическая компания ČEZ представила новый динамичный тариф для клиентов, использующих современные системы учета электроэнергии. Данный продукт позволяет абонентам самостоятельно управлять своим энергопотреблением, перенося его на периоды с более низкой стоимостью.
Сутки разделены на четыре ценовых периода, что делает электроэнергию дешевле в определенные дневные и ночные часы. Потребители, имеющие соответствующие счетчики, могут адаптировать свой график использования приборов для достижения экономии. Компания заранее информирует клиентов о предстоящих ценовых зонах на несколько месяцев.
Перспективы внедрения
В ходе испытаний средняя экономия составила около 10%. В ближайшие годы ожидается дальнейшее распространение интеллектуальных систем учета среди широкого круга потребителей. Другие крупные поставщики, включая E.ON, также анонсировали разработку аналогичных решений для своих клиентов.
