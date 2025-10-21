Глава Чешского национального банка Алеш Михл: Сегодня есть задачи гораздо важнее, чем переход на евро

420on 21 октября 2025

Глава Чешского национального банка (ЧНБ) Але́ш Михл за три года у руля кардинально изменил подход к денежно-кредитной политике — и добился впечатляющих результатов. Инфляция в Чехии снизилась с 17,5% до примерно 2,5%, экономика стабилизировалась, а чешская крона укрепила свои позиции. В интервью журналу Global Finance Михл рассказал, как ему это удалось и почему страна не спешит переходить на евро.