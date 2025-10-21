ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ЭКОНОМИКА

Глава Чешского национального банка Алеш Михл: Сегодня есть задачи гораздо важнее, чем переход на евро

21 октября 2025
11:30
Глава Чешского национального банка (ЧНБ) Але́ш Михл за три года у руля кардинально изменил подход к денежно-кредитной политике — и добился впечатляющих результатов. Инфляция в Чехии снизилась с 17,5% до примерно 2,5%, экономика стабилизировалась, а чешская крона укрепила свои позиции. В интервью журналу Global Finance Михл рассказал, как ему это удалось и почему страна не спешит переходить на евро.
Алеш Михл: Предыдущее руководство держало ставки на нуле слишком долго, удвоило количество денег в обращении, ослабив крону, а потом резко подняло ставки, когда инфляция уже разогналась. Мы решили действовать иначе — не шокировать рынок, а долго удерживать ставки на высоком уровне.

Дополнительно мы проводили политику сильной кроны — это удешевило импорт энергоносителей и сырья. В итоге получились самые жёсткие монетарные условия за 25 лет. Это сократило рост денежной массы и охладило спрос. Инфляция пошла вниз.

Иногда меньше — значит больше: стабильность, терпение, доверие. Новая философия проста — никогда больше не создавать долгосрочную инфляцию нулевыми ставками или «печатным станком». История уже показала, что это всегда заканчивается плохо.

GF: Ваша стратегия отличается от стран вроде Турции, где ставками пытались «задушить» инфляцию. Почему вы пошли другим путём?

Михл: Экспериментом было именно держать ставки около нуля более десяти лет, даже в отрицательных реальных значениях, и потом надеяться побороть инфляцию резкими скачками. Это была ошибка прошлого.

Я предпочитаю держать ставки высокими дольше и говорить с рынком открыто. Цель — низкая инфляция, а не театральные манёвры.

GF: Какие мировые изменения сильнее всего повлияли на Чехию?

Михл: Мир постоянно меняется, но человечество повторяет одни и те же ошибки. Слишком много долга и слишком дешёвых денег — прямая дорога к инфляции.

Мы не можем предсказать, что именно изменит мир, но ясно одно: государства, семьи, предприниматели и компании, которые создают резервы и богатство в хорошие времена, а не долги, — лучше переносят кризисы.

GF: Сегодня валютные резервы ČNB составляют около 135 млрд евро. За ваше руководство запасы золота выросли с 8 до 65 тонн, а доля акций — до 25%. Зачем это диверсификация?

Михл: В прошлом банк терпел убытки из-за неверного соотношения активов и обязательств: доходность активов была ниже стоимости наших пассивов. Мы это изменили. Теперь ожидаемая доходность резервов выше, потому что мы инвестируем больше в акции и золото. Одновременно мы снизили стоимость обязательств — увеличили обязательные резервы банков и перестали платить по ним проценты. За последние два года банк работал с прибылью, но бывают и убыточные годы — возможно, 2025-й станет таким. Главное — долгосрочная устойчивость: активы теперь структурированы так, чтобы их доходность превышала стоимость наших обязательств.

GF: Планируете ли вы присоединиться к еврозоне?

Михл: Не в ближайшем будущем. Крона — это наш якорь. Она помогла нам сдержать инфляцию, сделав импорт дешевле. Сегодня есть задачи гораздо важнее, чем евро. Мы создаём Центробанк нового поколения, который будет использовать искусственный интеллект для надзора за финансовым рынком, применять блокчейн-технологии и машинное обучение для прогнозирования кризисов.

В будущем ČNB будет использовать ИИ не только для анализа, но и для автоматического принятия решений в отдельных областях. Это изменит мышление новых банкиров — они будут работать в реальном времени, с алгоритмами и большими данными.
