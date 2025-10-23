Чехия получила от Европейского инвестиционного банка 10 миллиардов крон на транспортные проекты

Выделенные средства являются частью ранее утвержденного финансового соглашения между Чехией и ЕИБ, в рамках которого страна может получить до 65 миллиардов крон на развитие транспортной сети. Средства поступят на счет Министерства финансов, откуда через Государственный фонд транспортной инфраструктуры будут распределены между Дирекцией автомобильных дорог и автомагистралей и Управлением железных дорог.





Планируется, что в рамках этого соглашения банк предоставит Чехии дополнительные кредиты до 2027 года. Министр транспорта Мартин Купка отметил, что финансирование от ЕИБ является более выгодным по сравнению с другими формами кредитования инфраструктурных проектов.









Кредит в том числе направлен на строительство участка кольцевой автодороги между автомагистралью D1 и районом Беховице. Реализация проекта, по словам представителей ЕИБ, поможет снизить загруженность дорог, улучшить качество воздуха и повысить экологическую устойчивость транспортной системы. Завершение строительства и ввод участка в эксплуатацию запланированы на рубеж 2027–2028 годов.

Еще 5 миллиардов крон банк выделит на последующих этапах реализации проекта.





Управление железных дорог использует полученные средства для модернизации как основных, так и региональных железнодорожных линий, а также для приобретения техники по обслуживанию путей. Общий объем финансирования ЕИБ для железнодорожных проектов до 2027 года составит 55,3 миллиарда крон. Завершение всех запланированных работ ожидается к 2030 году.





Европейский инвестиционный банк, являющийся финансовым институтом Европейского союза, специализируется на предоставлении долгосрочных кредитов для инфраструктурных и инновационных проектов. Его акционерами выступают все страны — члены ЕС. В 2024 году группа ЕИБ поддержала проекты в Чехии на сумму 62,6 миллиарда крон, что на треть больше, чем годом ранее.