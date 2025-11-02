Тарифы на электричество и газ в Чехии вырастут на сотни крон
2 ноября 2025
09:00
596
Регулируемая часть стоимости энергоносителей для домохозяйств увеличится в 2026 году.
Энергетическое регуляторное управление Чехии ERÚ представило проект повышения регулируемой составляющей тарифов на энергоресурсы. Для бытовых потребителей электроэнергия подорожает на 2,7%, газ – на 4,7%. Председатель совета ведомства Ян Шефранек подчеркнул, что окончательные расценки могут существенно измениться.
Предложенные показатели учитывают утвержденные государственные субсидии, включая дотации возобновляемой энергетике объемом 24,6 миллиарда крон. Движение ANO, победившее на парламентских выборах, намерено переложить все расходы на поддержку альтернативных источников на госбюджет, что сократит затраты потребителей примерно на 20 миллиардов крон и снизит регулируемые тарифы для населения приблизительно на 15%.
Итоговая стоимость энергии складывается из коммерческой и регулируемой частей.
Государственная составляющая формирует свыше 45% цены электричества и около 25% газа для домохозяйств. Регулятор должен утвердить окончательные тарифы до конца ноября.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
17:00
1 НОЯБРЯ 2025
1629
15:00
1 НОЯБРЯ 2025
955
13:00
1 НОЯБРЯ 2025
1156
09:00
1 НОЯБРЯ 2025
791
21:00
31 ОКТЯБРЯ 2025
1114
19:00
31 ОКТЯБРЯ 2025
2777
15:00
31 ОКТЯБРЯ 2025
1867
12:30
31 ОКТЯБРЯ 2025
1372
11:30
31 ОКТЯБРЯ 2025
4511
10:00
31 ОКТЯБРЯ 2025
906
09:00
31 ОКТЯБРЯ 2025
7137
08:00
31 ОКТЯБРЯ 2025
1440
21:00
30 ОКТЯБРЯ 2025
3460
18:00
30 ОКТЯБРЯ 2025
1450