ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ЭКОНОМИКА

Тарифы на электричество и газ в Чехии вырастут на сотни крон

Новости и статьи
2 ноября 2025
09:00
596
Регулируемая часть стоимости энергоносителей для домохозяйств увеличится в 2026 году.
Энергетическое регуляторное управление Чехии  ERÚ представило проект повышения регулируемой составляющей тарифов на энергоресурсы. Для бытовых потребителей электроэнергия подорожает на 2,7%, газ – на 4,7%. Председатель совета ведомства Ян Шефранек подчеркнул, что окончательные расценки могут существенно измениться. 


Предложенные показатели учитывают утвержденные государственные субсидии, включая дотации возобновляемой энергетике объемом 24,6 миллиарда крон. Движение ANO, победившее на парламентских выборах, намерено переложить все расходы на поддержку альтернативных источников на госбюджет, что сократит затраты потребителей примерно на 20 миллиардов крон и снизит регулируемые тарифы для населения приблизительно на 15%. 



Итоговая стоимость энергии складывается из коммерческой и регулируемой частей.

Государственная составляющая формирует свыше 45% цены электричества и около 25% газа для домохозяйств. Регулятор должен утвердить окончательные тарифы до конца ноября. 
энергетика коммунальные услуги
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
17:00
1 НОЯБРЯ 2025
1629
ЭКОНОМИКА
ИЛЛЮЗИЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ: ЧТО СКРЫВАЕТ ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА ПО БЕДНОСТИ
15:00
1 НОЯБРЯ 2025
955
ОБЩЕСТВО
ФИНАНСОВОЕ БРЕМЯ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ. СТОИМОСТЬ ДЕТСКОГО ОТДЫХА
13:00
1 НОЯБРЯ 2025
1156
ОБЩЕСТВО
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ФАЛЬШИВОГО ИНСПЕКТОРА, ОН ЗЛОУПОТРЕБИЛ УДОСТОВЕРЕНИЕМ ČOI
11:00
1 НОЯБРЯ 2025
2556
ОБЩЕСТВО
МЕЛКИЙ РЕМОНТ КВАРТИР СТОИМОСТЬЮ ДО 1500 КРОН АРЕНДАТОРЫ БУДУТ ОПЛАЧИВАТЬ САМИ, ПРЕДЛАГАЕТ МИНИСТЕРСТВО
09:00
1 НОЯБРЯ 2025
791
ОБЩЕСТВО
ИИ НАС НЕ ЗАМЕНИТ — СЧИТАЮТ ЧЕШСКИЕ ПЕРЕВОДЧИКИ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЫ
21:00
31 ОКТЯБРЯ 2025
1114
ЭКОНОМИКА
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЧЕШСКИХ ДОМОХОЗЯЙСТВ ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ. ДИНАМИКА КРЕДИТОВАНИЯ
19:00
31 ОКТЯБРЯ 2025
2777
ПОЛИТИКА
АКЦИЯ ПРОТЕСТА: АКТИВИСТЫ ТРЕБУЮТ ВЕРНУТЬ ФЛАГ УКРАИНЫ НА ЗДАНИЕ МУЗЕЯ
15:00
31 ОКТЯБРЯ 2025
1867
ПОЛИТИКА
СУД УСМОТРЕЛ СХОДСТВО В ПРЕДВЫБОРНОЙ РИТОРИКЕ ЧЕШСКОЙ ПАРТИИ С МЕТОДАМИ ТОТАЛИТАРНОЙ ПРОПАГАНДЫ
12:30
31 ОКТЯБРЯ 2025
1372
ОБЩЕСТВО
ŠKODA ELROQ ВОШЛА В ЧИСЛО ФИНАЛИСТОВ ЕВРОПЕЙСКОГО КОНКУРСА «АВТОМОБИЛЬ ГОДА»
11:30
31 ОКТЯБРЯ 2025
4511
ОБЩЕСТВО
ПЕРВАЯ СТАНЦИЯ ПРАЖСКОГО МЕТРО НА ЛИНИИ D ГОТОВА — ЭТО OLBRACHTOVA
10:00
31 ОКТЯБРЯ 2025
906
ЭКОНОМИКА
В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ ЭКОНОМИКА ЧЕХИИ ВЫРОСЛА НА 2,7%
09:00
31 ОКТЯБРЯ 2025
7137
ЭКОНОМИКА
В ЧЕХИИ СОХРАНЯЕТСЯ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИНЯТИЮ ЕВРО, ПРОТИВ ВЫСТУПАЮТ ДВЕ ТРЕТИ ГРАЖДАН
08:00
31 ОКТЯБРЯ 2025
1440
ПОЛИТИКА
БАБИШ ПРОВЕЛ ПЕРЕГОВОРЫ В БРЮССЕЛЕ С ГЛАВОЙ НАТО РЮТТЕ
21:00
30 ОКТЯБРЯ 2025
3460
ОБЩЕСТВО
В ПРАГЕ ЗАДЕРЖАН ИНОСТРАНЕЦ ЗА ПОПЫТКУ ИЗНАСИЛОВАНИЯ И НАПАДЕНИЕ С ОРУЖИЕМ
18:00
30 ОКТЯБРЯ 2025
1450
ОБЩЕСТВО
ПОСЛЕ ЯСНОЙ ПЯТНИЦЫ В СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОГОДА УХУДШИТСЯ