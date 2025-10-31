ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ЭКОНОМИКА

В Чехии сохраняется отрицательное отношение к принятию евро, против выступают две трети граждан

Новости 420on
31 октября 2025
09:00
1009
В чешском обществе по-прежнему сохраняется довольно сильное неприятие евро. Две трети граждан выступают против введения единой европейской валюты в Чехии, в то время как 30% согласны с принятием евро. Об этом свидетельствуют результаты августовского опроса, проведенного Центром исследования общественного мнения (CVVM).
В настоящее время 60% респондентов удовлетворены членством Чешской Республики в Европейском союзе, а менее трети, а именно 31%, недовольны. Большинство людей положительно оценивают европейскую интеграцию в области обороны и культуры, более трех четвертей населения считают ее полезной. Менее двух третей респондентов положительно оценивают влияние европейской интеграции на экономику. Более половины положительно оценивают сотрудничество в области экологии. В отношении политики мнения общественности почти равны: 47% считают европейскую интеграцию в этой сфере полезной, 44% — вредной.

В отношении усиления или ослабления интеграции наиболее часто встречалось мнение, что степень интеграции Европейского союза в будущем должна остаться примерно такой же, как и в настоящее время. Так считают 38% опрошенных. Усилить интеграцию 27 стран хотели бы 27% людей, а ослабить — 24%.

Мнение о том, что Чешская Республика должна быть членом Европейского союза, сейчас разделяют 74% граждан. Противоположное мнение высказали менее четверти опрошенных. За членство в ЕС в большей степени выступают молодые люди до 30 лет, студенты, мужчины, люди с высшим образованием, жители Праги и избиратели коалиции Spolu, Piráty и STAN, добавили аналитики CVVM.

Опрос был проведен во второй половине августа этого года, в нем приняли участие 1 640 человек старше 15 лет.

Евросоюз Евро Опрос общественного мнения
