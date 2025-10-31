Задолженность чешских домохозяйств продолжает расти. Динамика кредитования

По предварительным данным Чешского национального банка, общая задолженность домохозяйств перед банками в сентябре достигла 2,525 триллиона крон, увеличившись за месяц на 20 миллиардов. За год этот показатель вырос на 185 миллиардов. Рост долгов наблюдается с февраля 2016 года, за исключением единовременного снижения в апреле 2022 года, связанного с отзывом лицензии у одного из банков.