Задолженность чешских домохозяйств продолжает расти. Динамика кредитования

31 октября 2025
21:00
По предварительным данным Чешского национального банка, общая задолженность домохозяйств перед банками в сентябре достигла 2,525 триллиона крон, увеличившись за месяц на 20 миллиардов. За год этот показатель вырос на 185 миллиардов. Рост долгов наблюдается с февраля 2016 года, за исключением единовременного снижения в апреле 2022 года, связанного с отзывом лицензии у одного из банков.
Структура долга
Основную часть обязательств домохозяйств, свыше трех четвертей, традиционно составляют жилищные кредиты. Их объем в сентябре увеличился на 0,8% и достиг 1,94 триллиона крон. Задолженность нефинансовых компаний также выросла, составив 1,477 триллиона крон. В их структуре преобладают долгосрочные кредиты, однако наиболее заметный рост в сентябре продемонстрировали краткосрочные займы. 
кредитование задолженность
