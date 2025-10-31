Задолженность чешских домохозяйств продолжает расти. Динамика кредитования
31 октября 2025
21:00
350
По предварительным данным Чешского национального банка, общая задолженность домохозяйств перед банками в сентябре достигла 2,525 триллиона крон, увеличившись за месяц на 20 миллиардов. За год этот показатель вырос на 185 миллиардов. Рост долгов наблюдается с февраля 2016 года, за исключением единовременного снижения в апреле 2022 года, связанного с отзывом лицензии у одного из банков.
Структура долга
Основную часть обязательств домохозяйств, свыше трех четвертей, традиционно составляют жилищные кредиты. Их объем в сентябре увеличился на 0,8% и достиг 1,94 триллиона крон. Задолженность нефинансовых компаний также выросла, составив 1,477 триллиона крон. В их структуре преобладают долгосрочные кредиты, однако наиболее заметный рост в сентябре продемонстрировали краткосрочные займы.
