Ян Ларионов: «Хорошо то, что вызывает чувство радости и спокойствия. Плохо — с точностью до наоборот»

Предприниматель, рэпер, прекрасный семьянин, организатор различных мероприятий по всей Европе, композитор, айтишник по образованию, ну и ко всему прочему — счастливый человек. Не верите, что такие люди существуют? Еще как! Знакомьтесь, Ян Ларионов.

– Расскажи о своей деятельности: чем ты занимаешься? Как зарабатываешь?

– Я предприниматель, поэтому заработок приносит работа над различными проектами. Какие-то из них рассчитаны на долгую дистанцию, какие-то — разовые, какие-то — цикличные.

В основном это организация концертов в Европе и Средней Азии, свадеб для иностранцев в Чехии, экспорт определенных изделий в РФ и еще кое-что. При этом я считаю себя очень счастливым человеком, так как почти над всем этим работаю со своими друзьями. Круто быть в команде.

– Ты относишь себя к творческим людям?

– Похоже, что да. Я отучился в ВШЭ, на кафедре информационных систем и технологий, и как-то ни одного дня не проработал по специальности, хотя уверен, что IT — это круто. Чего только стоят конкретные примеры моих сокурсников, которые зарабатывают отличные деньги. А я вот не смог себя пересилить и попробовать силы в этой отрасли. Короче, я сразу понял, что это не мое, и стал заниматься тем, что мне было интересно. Впрочем, того же курса стараюсь придерживаться и по сей день.

–​ А что, по-твоему, значит «творческий человек»?

– Сложно сказать, но моя жена, по-моему, знает точное определение: долбанутый (смеется).

– С чего началась твоя музыкальная карьера?

– Я всю сознательную жизнь люблю музыку, особенно рэп. Однажды в девять лет на канале MTV увидел клип Warren G & Nate Dogg «Regulate» — и все, мой мир перевернулся. Тогда в Челябинске невозможно было найти такую музыку и я в прямом смысле дежурил у телека. Может быть, тогда?

Потом, намного позже, начал писать стихи. Они стали выходить какими-то большими, и я подумал, что интересно было бы найти для них музыку. Ну и так далее...

А если честно, мне кажется, что моя музыкальная карьера все еще не началась. Просто очень сильно люблю музыку, что-то там делаю. Никому не мешаю. Ставлю перед собой определенные задачи, касающиеся профессионального роста (имеется в виду качество звука, текста, смысла). Люблю и уважаю работу со словом — вот и все. Это же не только о том, чтобы заработать много денег. Это о том, какие эмоции дарит каждый шаг на пути создания трека, книги или картины. Разницы нет. Если кто-то на этом способен и зарабатывать, то это очень круто и наверняка очень приятно. Так что не могу сказать, что моя карьера началась.

–​ Расскажи о самых главных камнях преткновения на твоем пути и о том, что тормозит/тормозило тебя.

– Ну, во-первых, это наличие своей студии. Все-таки любое творчество — процесс довольно интимный, и место, где ты можешь уединиться и заниматься поиском нужного звучания или слова, очень важен. Поэтому я сразу переделал в доме одну комнату под студию и там тренировался, учился. Жена чуть не упала, когда увидела. Я же не особо советовался (улыбается). Не могу найти в памяти более смешного и жалкого, чем человек, учащийся читать рэп. В самом начале это очень смешно. Если это не твой муж, конечно (смеется).

Думаю, хватит и одного камня. Это альфа и омега всего, не считая желания и вдохновения.

–​ Расскажи о себе коротко, в одном предложении.

– Жизнь — отличная штука!

–​ А теперь расскажи более развернуто, в пяти предложениях.

– Я очень люблю комфортную жизнь. Люблю свою семью, друзей. Очень круто, когда все собираются вместе, когда все здоровы и ни в чем не нуждаются. Люблю, когда я занят делом. Все это вместе и есть я.

–​ Каким бы ты мечтал стать, «когда вырастешь»?

– Самодостаточным.

–​ А что если бы все сложилось иначе и ты занимался совершенно другим делом? Каким?

– Вероятно, я бы стал врачом или профессиональным спортсменом.

–​ Что для тебя сложно, а что легко?

– Для меня сложно быть правильным. В некоторых ситуациях соответствовать возрасту, так как я всегда буду пацаном. Сложно не ругаться, но я работаю над этим. Сложно не любить чешское пиво. Сложно быть серьезным.

Легко не любить высокомерных людей.

–​ Что хорошо, а что плохо?

– Это очень философский вопрос. Я вообще всю религию рассматриваю через призму этих двух слов. Считаю, что каждый человек должен не прятаться за псалмы или принципы вероучения, а всегда четко понимать, что такое хорошо, а что плохо по отношению к окружающему миру. Все религии построены на этих двух словах. Кому-то в жизни хватает такого самоанализа, а кому-то нужно к этому прийти через иные вещи. Черное и белое, ад и рай, плохо и хорошо, инь и ян.

Хорошо то, что вызывает чувство радости и спокойствия. Плохо — с точностью до наоборот.

– Отлично подмечено, я согласна. А представь, что именно сейчас у тебя есть возможность отмотать время назад и изменить что-то в своей жизни. Что первым приходит на ум?

– Сложно сказать. Каждое совершенное мной действие привело туда, где я сейчас. Я не могу сказать, что мне как-то некомфортно в нынешней обстановке. Может ли быть лучше? Конечно! Может ли быть хуже? Однозначно. Возможно, я бы провел больше времени с бабушкой, когда она приезжала к нам в последний раз. Задал бы больше вопросов, внимательнее бы слушал ее. Это бы точно не повлияло на то, где я сейчас, но сделало бы меня счастливее. Такие моменты тяжело предугадывать. Они, наверное, есть у каждого.

–​ Чем в своей карьере гордишься больше всего?

– Как я уже сказал, не считаю, что у меня есть какая-то карьера. Но, несмотря ни на что, есть люди, которые, послушав какой-нибудь трек, говорят, что он им помог. Или что они понимают, что я хотел сказать, так как чувствуют определенные вещи так же. Это отличное чувство, когда человек готов подписаться под каждой твоей строчкой или большинством из них.

– О чем сейчас мечтаешь и чего ждешь?

– Ожидаю наращивания темпа по всем фронтам! Думаем в ближайшем будущем сделать рэп-концерт с моим участием в том числе.

–​ Что тебя вдохновляет в работе?

– Так как мы сами решаем, чем заниматься, то прежде всего поставленная задача. Очень сильно вдохновляет успех, но он может и задурманить сознание. Тут нужно быть начеку. Хорошо, когда рядом есть люди, которые скажут: «Стоп! Ты чего? Это еще только начало».

– Как сам оценишь себя как артиста?

– Первоклассный ноунейм (смеется). Но я вижу, что творится в индустрии, и говорю себе, что все не так уж и плохо. Просто нужно продолжать делать свое дело и получать от этого удовольствие, а время все расставит по местам.

–​ А что говорят родители о твоем творчестве?

– Маме нравится. А папе я как-то не особо докучаю этим. Я раньше в машине и дома слушал русский рэп и его это очень бесило. Я уже тогда все понял.

–​ Какие дальнейшие планы?

– В конце марта планируем выехать на съемку клипа в Челябинск, откуда я родом. Недавно записали трек «Че» совместно с Аней Скачко, очень талантливой вокалисткой и музыкантом. Это такая дань уважения или признание в любви родному городу. Надеемся, что все случится и жители Челябинска оценят по достоинству.

А если обратить внимание на деятельность в качестве организаторов концертов, то приглашаем всех любителей современного юмора, Comedy Club и стендапа в частности на концерт резидента Comedy Club Андрея Бебуришвили. Концерт пройдет 13 апреля в зале «Длабачов» (отель «Пирамида»). Обязательно приходите и продлите себе жизнь самым приятным способом! Узнать подробнее о мероприятии можно по ссылке. А купить билеты — онлайн в билетной кассе tickets.420on.cz.

10 мая в Праге пройдет уникальное мероприятие — концерт Хора Турецкого «Военные песни» на Выставиште, у Кржижиковых фонтанов. Наша компания Perfect Production выступает как распорядитель непосредственно на месте, а организаторы — компания Evennta. Чем оно уникально? Во-первых, концерт бесплатный и приурочен ко Дню Победы. Во-вторых, этот концерт (я могу ошибаться) проходил только в Берлине и Нью-Йорке. И вот в этом году Прага вошла в список городов, где выступит Хор Турецкого, наравне с Берлином и Веной. Это концерт для всей семьи, однозначно. В Берлине концерт проходит на площади для восьми тысяч человек! В Праге рассчитываем на три тысячи.

А 12 мая в Retro Music Hall пройдет зажигательный концерт группы «Мумий Тролль». Тут, мне кажется, комментарии излишни. Будет очень весело!