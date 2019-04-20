Группа KAZKA: «Иногда из одних и тех же ингредиентов ничего не получается, а в другой раз рождается шедевр»

Украинская группа KAZKA выступила в Праге с концертом. Нам удалось пообщаться с музыкантами о свалившейся на голову популярности, отношениях в коллективе, ритме жизни, гарантиях успеха и к тому же узнать секрет: как набрать 146 миллионов просмотров на YouTube.

— Группа KAZKA стала популярной на Украине моментально. Как так получилось? Ведь в сеть ежедневно заливают бесконечное количество клипов, live-ов, но только малая часть из них — лидеры по просмотрам. Связано ли это хоть отчасти с тем, что вы изначально были под эгидой лейбла?

KAZKA: Конечно! У нас ничего не получилось бы без нашей команды. Но и это не гарантирует успех. Тут нет конкретного рецепта. Просто иногда из одних и тех же ингредиентов ничего не получается, а в другой раз рождается шедевр.

— К какому из музыкальных стилей вы себя относите: инди-группа, электро-фолк, электро-рок или..?

KAZKA: Нам так часто задают этот вопрос, что пришлось отнести себя к одному из стилей. Поп с элементами электро-фолка. Но мы как творческие люди не любим загонять себя в рамки.

— За столь короткое время вы стали сенсацией и лидерами чартов, прорывом года, рекордсменами на YouTube. Как справляетесь с таким ритмом? Не портятся ли отношения в коллективе?

KAZKA: Во-первых, мы не устаем слушать похвалы в свою сторону, так что спасибо вам. Во-вторых, все наши успехи только сплачивают нас, ведь любые достижения обязательно идут об руку с испытаниями.

— А что с фанатами? Ведь еще пару лет назад можно было спокойно сходить в кафе выпить кофе или пройтись по магазинам в торговом центре. Сейчас это еще возможно?

KAZKA: Мы пока не знаем, возможно ли, ведь на это в первую очередь нужно иметь свободный час времени. Когда появится, мы обязательно проведем эксперимент и напишем вам о результатах.

— Каково это — быть знаменитостями? Оправдались ли ваши ожидания?

KAZKA: Знаменитостями? Вам стоит спросить об этом у Бейонсе или Рианны. А мы пока начинающие артисты с большими амбициями и внушительными планами на будущее.

— Не стыдно, что заставили плакать Лолиту Милявскую, Диму Билана, Диану Арбенину и других российских звезд?

KAZKA: Стыдно? Нет уж. Но было бы приятно, если бы за каждую пролитую слезинку нам капали премиальные!

— Что будет, если группа KAZKA спустя короткое время станет популярна на весь мир? Ведь вы вот-вот вновь поборетесь за то, чтобы представлять Украину на «Евровидении»​.

KAZKA: В таком случае вам лучше сейчас попросить у нас автограф, чтобы в будущем выгодно его сбыть.

— А что если наоборот? Если через какое-то время не будет sold out-ов и толп фанатов?

KAZKA: Тогда, навскидку, из этого небольшого клочка бумаги можно сделать самолетик, использовать в качестве подставки под чашку чая или просто записать с другой стороны чей-то номер!

— А чем бы занимался каждый из вас, если бы не музыка?

KAZKA: Мы могли бы, например, пугать детей в комнате страха! Но этого мы уже никогда не узнаем.

— Чем занимаетесь в свободное время? Его немного, но все же?

KAZKA: Вынуждены признаться, что по большей части спим!

— Как и когда каждый из вас осознал, что музыка для него — это профессия?

KAZKA: Никита — в момент, когда получил свой первый гонорар в 18 лет; Дима — пару лет назад, когда переехал в Киев, захватив с собой только коллекцию духовых инструментов (тут уж не было вариантов); Саша — в 20 лет, когда купила первое платье за чаевые, оставленные ей во время работы в караоке.

— К примеру, в семье Александры почти все юристы, которые, безусловно, надеялись, что она продолжит дело семьи, но результат, к счастью, совсем другой. Поменялось ли мнение родителей после столь ошеломительного успеха группы? И боролись ли с любовью к музыке в семьях Никиты и Дмитрия?

KAZKA: Нам всем повезло! Родители каждого из нас, несмотря на свои представления о будущем, никогда не навязывали нам свое мнение. А уж «ошеломительный успех» точно не убавил их понимания и поддержки.

— Что посоветуете талантливым музыкантам, о которых пока что знают только их друзья и соседи?

KAZKA: Как можно меньше петь дома, ведь им с этими соседями еще жить под одной крышей! А если серьезно, наберитесь терпения и делайте то, от чего вы сами получаете удовольствие.

— Ну и все-таки, как набрать 146 миллионов просмотров на YouTube? :)

KAZKA: Быть самым милым котиком, записать скандальное видео или же создать трек, который захочется слушать вновь и вновь.