Знакомьтесь: команда, которая создает игры Mad Head в Праге

Играют в Mad Head в Праге уже давно, за это время разновидностей игр стало больше: появились малые, большие и даже чешские! К тому же у проекта теперь есть своя резиденция — Endorfin. Пожалуй, самое время узнать, кто стоит за играми Mad Head в Праге. Итак...

Если вы до сих пор не в курсе, что такое Mad Head, срочно читайте этот материал. Там есть ответы на все ваши вопросы: как пришла идея организовать Mad Head в Праге, кто составляет вопросы для игр, чем отличаются малые игры от больших, как проходят игры в чешской версии и так далее и тому подобное.

Данный материал мы посвящаем команде, которая готовит и проводит игры Mad Head в чешской столице. Вообще-то, она включает в себя человек двадцать, не считая спонсоров и партнеров, но мы пока познакомим вас с основными и бессменными создателями игр Mad Head в Праге.

Константин Новиков



Должность/позиция: руководитель и идейный вдохновитель проекта, ведущий мероприятия, основа и опора команды Mad Head

Что нравится в работе / от чего кайфуешь: «Мне нравится процесс! Нравится видеть полный зал, нравится слышать реакцию этого зала на правильные ответы, нравится атмосфера и сама идея игры, которая собирает стольких людей под одной крышей. Нравится расслабляться, приезжать к шести часам, когда все готово и остается только переодеться и включить компьютер (смеется). В целом, конечно, кайфую, получаю удовольствие от проведения игры, когда нет косяков, когда меня никто не дергает и когда я не должен никого дергать. Кайфую, когда все гладко, четко и работает как часы. А еще кайфую от того, что иногда уезжаю в отпуск».

С кем из команды больше всего взаимодействуешь: «Больше всего взаимодействую с event-менеджером, потому что она решает все возникающие во время игры вопросы. Еще много взаимодействую с Эдуардом, моим соведущим, и c нашей музыкальной поддержкой диджем Sergio Bertolucci».

Смешная история об игре: «Есть негласное правило: не знаешь правильный ответ — пиши смешной. Те, кто давно играет, это знают. Это как разминка в КВН. Иногда перед правильным ответом я беру и зачитываю смешной вариант, да так громко и радостно, будто этот ответ правильный. И сразу видно, кто его написал, потому что они начинают радоваться и ликовать, но после я говорю: “А теперь правильный...” И это мой любимый момент в любой игре. В детстве меня учили не обманывать, но в этом случае так хочется… :) ».

Смешная история о коллеге: «Пожалуй, самая забавная история связана с моим соведущим Эдуардом. Стоит отметить, что он в плане проведения мероприятий человек неопытный, до игр Mad Head нигде не был замечен как ведущий, поэтому для него это своего рода школа. Первое время я его сильно провоцировал, потому что только в стрессовой ситуации можно чему-то научиться. Представьте, перед вами почти 300 человек, у вас нет опыта проведения мероприятий, но при этом есть вопросы, которые вы задаете и отрепетировали заранее. А что если придется импровизировать? Именно таким способом — незапланированными фразами, провокационными вопросами не по сценарию — я даю Эдуарду понять, что у него все очень даже хорошо получается. Задав вопрос, конечно же, ожидаю смешной ответ. И вот однажды на мой вопрос, даже не помню, какой, после короткой паузы он ответил: “Мяу, мяу, мяу”».

Косяк на работе: «Косяк любого члена нашей команды — мой косяк. А вообще я не курю».

Что для тебя Mad Head: «Уже давно Mad Head стал немалой частью моей жизни, я люблю этот проект, люблю ощущение праздника, которое мне дарит каждая игра. Когда подобных игр еще не было в Праге, они мне снились. Так вот, Mad Head — это мой сон!»

Где отдыхаешь больше, на играх Mad Head или на свадьбах: «Больше всего я отдыхаю в отпуске. Если выбирать из этих двух вариантов, то больше отдыхаю, конечно, на Mad Head, так как у меня есть большая команда, которая помогает реализовывать данный проект».

Sergio Bertolucci

Должность/позиция: звукорежиссер, музыкальная поддержка проекта, DJ и взрыватель танцполов. В его честь назван один из туров шоу Mad Head.

Что нравится в работе: «Мне вообще нравится моя работа, я от нее кайфую. Также хочу сказать, что озвучка Mad Head — это моя идея, прежде всего музыка придает этой интеллектуальной игре более развлекательный формат, задает ритм и создает атмосферу. Мне нравится, что это площадка для импровизации, позволяющая мне ловить моменты, повышать собственные навыки».

С кем из команды больше всего взаимодействуешь: «С Константином и Эдуардом, потому что музыка подчеркивает различные моменты игры. К примеру, правильные или неправильные ответы».

Смешная история об игре: «Игра развлекательная, и курьезных ситуаций возникает много. Константин — бывший кавээнщик с отличным интеллигентным чувством юмора, его шутки — всегда смешная история. Эдуард тоже весьма комичен. И все в совокупности очень гармонично».

Смешная история о коллеге: «Эдуард, соведущий Кости, как персонаж очень интересный. И весьма забавны ситуации с тем, как игра Mad Head меняет его личную жизнь, вносит в нее коррективы. Константин данному процессу способствует и призывает девушек знакомиться с Эдуардом».

Косяк на работе: «По идее, я должен быть на игре к 18:00, хотя моя работа официально начинается в 19:00. Иногда случаются опоздания и, соответственно, я прошу Костю фоном поставить музыку за меня. Но в 18:50 я 100% на месте! Еще я не всегда проверяю электронную почту, куда Костя мне порой отправляет пожелания или требования к плейлисту для игры... Но в целом у нас все слажено».

Что для тебя Mad Head: «Для меня это и работа, и отдых, и развлечение. Это один из любимых проектов, на котором я расслабляюсь и получаю удовольствие».

Что бы мог сказать Александру Лукашенко: «Спасибо, что дал понять в мои 18 лет, что пора сваливать из родной страны».

Вера Новикова

Должность/позиция: general manager, руки, ноги и голова проекта

–​ Что нравится в работе / от чего кайфуешь?

– На данный момент в работе над Mad Head мне нравится то, что я не принимаю в ней участия. Это реально кайф: я очень рада, что проект работает без меня, это значит, что над ним трудятся правильные люди и что они справляются. Команда подобрана.

С кем из команды больше всего взаимодействуешь: «Больше всего я взаимодействую с Костей, ибо он со мной живет. Такое совпадение (смеется). И еще я взаимодействую с двумя менеджерами, онлайн и офлайн, просто когда вижу, что необходимо что-то изменить».

Смешная история об игре: «Все связано с косяками на работе. Смотрите ответ ниже».

Смешная история о коллеге: «Недавно был такой случай — делегировали одному из коллег позвонить нашему партнеру и спросить, продолжит ли он с сотрудничество с нами в новом сезоне. Стоит заметить, что от лица партнера общался мужчина. Так вот, наш коллега спросил: “Будете ли вы продлевать...?” На что получил ответ: “Мы же не в сауне, чтобы я что-то или кого-то продлевал”. Смешно».

Косяк на работе: «Есть вещи, которые от нас не зависят, — это техника. Есть у нас такие длиннющие HDMI-провода, которые мы используем в каждой игре. Время от времени они ломаются из-за того, что на них наступают. Происходит это чуть ли не каждые два месяца. Раньше мы ездили на такси в магазины электроники, потому что ломаются они, как правило, перед началом или уже в процессе игры. Теперь же мы закупили кучу проводов и ликвидировали данный косяк».

Что для тебя Mad Head: «Это как ребеночек, малыш, который выпорхнул, достиг совершеннолетия».

Как ты справляешься с ролью мамы, главного менеджера игр и еще руководителя Endorfin: «Можно ответить нелитературно? Плохо, плохо... Это если бы я сама себя оценивала, а так получаю очень хорошие отзывы. Невозможно делать все одновременно и хорошо, именно поэтому с ролью главного менеджера я не справляюсь, а делегировала ее другим людям.

Кстати, оба проекта, ребенок и Endorfin, родились одновременно, поэтому и на ноги вставали одновременно. Честно скажу, в роли мамы я отдыхаю, это самый классный релакс».

Елена Рассомахина

Должность/позиция: event-менеджер, организатор и координатор площадки, член счетной комиссии и самый обаятельный менеджер в Праге. Решит любую проблему за пару минут и с улыбкой на лице.

Что нравится в работе / от чего кайфуешь: «Так как я взаимодействую со всей командой и нахожу недостающих людей для проведения каждой из игр, кайфую, когда все собирается в единый пазл без особых усилий. Люблю, когда все приходят вовремя, когда никто не “отваливается”, не пишет мне в четверг утром, что не придет, и так далее».

С кем из команды больше всего взаимодействуешь: «Абсолютно со всеми. Не могу выделить кого-то персонально».

Смешная история об игре: «Как-то раз Константин не мог вести малую игру и вместо него ее вел Эдуард, который очень волновался. Я напичкала его легкими успокоительными типа валерьянки, он даже поверил перед началом игры, что все в порядке, и успокоился. Мы сели перед началом игры и прорепетировали вступительное слово. Мы начинаем, и тут Эдуард начинает говорить текст, но на него никто не обращает внимания. Он очень растерялся и просто молча стоял и смотрел в зал».

Косяк на работе: «Их было очень много. Пожалуй, только первая игра, в которой я исполняла роль event-менеджера, прошла без косяков, видимо, я была очень сконцентрирована. Самый главный косяк, пожалуй, тот, когда я заказала статуэтки с прошедшим годом и мы их вручили».

Что для тебя Mad Head: «Это площадка для развития. Это моя первая официальная работа, первый опыт, я многому тут научилась и учусь».

Не боишься ли делегировать свои обязанности: «Страшно. До сих пор с прошлой игры глаз дергается (смеется)».

Дарья Мусиенко

Должность/позиция: онлайн-менеджер, организатор, ответственный за регистрацию команд, ведение социальных сетей, сотрудничество и партнерство

Что нравится в работе / от чего кайфуешь: «Кайфую от общения с людьми и от организации. Нравится, когда проделываем огромную работу и в итоге получается крутая игра».

С кем из команды больше всего взаимодействуешь: «Взаимодействую со всеми, но больше всего с Верой, она знает все и даже больше. И с Женей-техником — он знает, где стулья взять, и кассу доверить можно. Ну и, само собой, с Костей на связи постоянно».

Смешная история об игре: «Забавные ситуации случаются практически каждый раз. Многие связаны с ответами игроков».

Косяк на работе: «Поначалу волновалась, путалась, что-то забывала и косяков было много. Сейчас поспокойнее. Но моя война с принтером в офисе бесконечна. Каждый раз как первый».

Что для тебя Mad Head: «Это работа, от которой я получаю удовольствие».

Эдуард Трухан

Должность/позиция: соведущий, менеджер по атмосфере и генератор самых смешных шуток в Праге

Что нравится в работе / от чего кайфуешь: «Обожаю общение с новыми людьми, для меня это всегда праздник».

С кем из команды больше всего взаимодействуешь: «С Константином. Думаю, что он нервный центр, с которым много взаимодействуют все члены нашей команды».

Смешная история об игре: «Игра сама по себе смешная история, которая, я надеюсь, никогда не закончится».

Смешная история о коллеге: «Константин часто шутит про белорусов. И это история смешная и несмешная одновременно».

Косяк на работе: «Их очень много, за это меня и держат… Не знал, что ответить Константину во время игры, и сказал в микрофон: “Мяу, мяу, мяу”».

Что для тебя Mad Head: «Часть моей жизни, которая развивает много личностных качеств (полезных), а также это новые знакомства, хорошее настроение и отличное начало выходных».

Появилась ли девушка: «Обычно, когда это происходит, Константин объявляет на игре. Хотите узнать? Приходите на следующую!»

Екатерина

Должность/позиция: судейство и глава счетной комиссии. Настоящий Flash. Может с легкостью проверить и вбить 40 ответов за минуту.

Что нравится в работе / от чего кайфуешь: «Больше всего кайфую, когда после тура все готово и я могу спокойно посидеть и поесть пирог».

С кем из команды больше всего взаимодействуешь: «Больше всего я взаимодействую с коллегой, так как в счетной комиссии всегда два человека. Еще часто взаимодействую с Леной, она приходит нам помогать и решает организационные вопросы».

Смешная история об игре: «Есть один мужчина, который подходит к нам почти на каждой игре с одной и той же фразой: “Я сейчас буду с вами ругаться!”, мы ему отвечаем: “Только не сильно!”, он говорит: “Хорошо!” Иногда из-за того, что играет очень много команд, мы можем что-то недосмотреть. Человеческий фактор...»

Смешная история о коллеге: «Я все всегда пропускаю, потому что вся в компьютере и в цифрах. Поэтому не слышу и не вижу, что происходит вокруг (смеется)».

Косяк на работе: «Последний мой косяк произошел на одной из недавних игр, когда непонятным образом не сохранились вбитые ответы. Пришлось все вбивать заново, а времени на это вообще-то не было».

Что для тебя Mad Head: «Я отдыхаю на играх, мне очень нравятся атмосфера и шутки Кости и Эдуарда».

Можешь ли разобрать любой почерк: «Конечно же, нет. Если совсем непонятно, решаем такие вопросы коллективно».

Евгений Рябина

Должность/позиция: техническая поддержка и просто отличный сибирский парень

Что нравится в работе / от чего кайфуешь: «Нравится смотреть на результат проделанной работы. Люди в зале не понимают, о чем речь, недооценивают. Но мне нравится понимать, что я “собрал” зал, подключил всю аппаратуру, помог людям организовать такое большое мероприятие».

С кем из команды больше всего взаимодействуешь: «Думаю, что больше всего взаимодействую с Еленой — event-менеджером».

Смешная история об игре: «Часто случается, что я не работаю техником на мероприятии, а заменяю множество других коллег на этом прекрасном шоу. Например, помогаю собирать ответы, и люди в зале частенько смотрят на меня так, будто хотят спросить: “А вы кто?”»

Косяк на работе плюс смешная история о коллеге: «Я бы не назвал это косяком, но все же. Моя коллега Елена, отдыхая в Греции, позвонила в четверг утром и сказала: “Женя, игра не готова, у нас нет ни одного человека в счетной комиссии, ты должен все сделать”. Мне нужно было за один день найти десять человек, все распечатать».

Что для тебя Mad Head: «Место, где можно вспомнить былые заслуги, так как в школе я был организатором всех культурно-массовых мероприятий и даже выступал в команде КВН».

Если бы позвонила Елена и сказала, что Костя в Греции, смог бы заменить ведущего шоу: «Очень интересный вопрос, тогда на сцене было бы два нервных человека: Эдик и я. Думаю, что пришлось бы потренироваться».