Антон Юрьев: На русском языке о Праге такого еще не рассказывали

Популярный российский шоумен, актер и ведущий утреннего шоу «Русские перцы» на «Русском радио» побывал в гостях у 420on.cz. Он рассказал о настоящем трдельнике, фейковых вацлавских колбасах и о том, какую информацию о Чехии утаивают от российских туристов и как он это исправит.

– Расскажи немного о себе нашим читателям.

– Холодной осенью 1979 года в Ленинграде родился хороший мальчик Антоша. Далее жизнь понеслась со скоростью света… Но те, кто очень любопытные, всегда могут набрать «Антон Юрьев» и погуглить вдоволь! Если вкратце, то сейчас полных 40 лет, а в фильмографии 37 фильмов плюс четыре сезона скетчкома «Анекдоты». Каждое утро с 7 до 11 с понедельника по пятницу веду программу «Русские перцы» на «Русском радио», а еще занимаюсь организацией всевозможных мероприятий и люблю посещать Прагу.

– Когда ты приехал сюда в первый раз?

– В 2010 году. Увидел Прагу и влюбился: это уже не совок, но еще и не Европа. Здесь очень хороший менталитет, хорошие люди и вторая славянская родина. Съел тогда настоящий трдельник, а не тот, что на каждом углу продается. Здесь спокойно, готично, такое большое веселое кладбище (смеется). Мне нравится.

– Часто бываешь в Праге?

– Приезжаю в любой свободный момент. Меня здесь радует. Единственное, не радуют ежегодно охлаждающиеся отношения между РФ и Чехией. Например, был у меня один нехороший случай.

У меня никогда не было чешской визы, я всегда ездил по другим. Так как у меня паспорт уже отяжелел от чешских штампов, решил пойти за новой визой в чешское консульство. У меня все «шенгены» были на три-четыре года, и бизнес, и туристические визы. Консул Чехии посмотрел в мой паспорт и спросил, на сколько дней я собираюсь поехать. Я говорю, на выходные. И он предложил мне визу на трое суток. Больше консульство Чехии я не посещал.

Я пошел в консульство Италии, и вице-консул, с которым нас объединяет любовь к итальянской кухне, он, кстати, шикарно готовит алио олио пеперончино, помог мне с оформлением визы. И я поехал в Чехию.

Если есть возможность поехать в Италию, где у меня тоже много друзей, или в Чехию, я выберу Чехию. Иногда хочется поехать брецель съесть, и Прага удобна — можно заскочить в Дрезден. Прага есть Прага. Мне здесь спокойно, хорошо.

– О переезде не задумывался?

– Жить я бы здесь не смог, это точно, потому что бабло зарабатывать можно в России. Тем более, где родился, там и пригодился. В России есть востребованность и узнаваемость и, конечно, родные и друзья. К примеру, мама и моя жена вообще мои фанатки, остальные — чего уж там, подтянутся. Дочь — директор фан-клуба. В общем, нужно работать в России.

Однако я планирую снимать для России проект про Чехию. Мы недавно общались с Жанной Бадоевой, которая стояла у истоков популярного трэвел-шоу «Орел и Решка», она планирует приехать в Чехию по поводу съемок для Первого канала. А я буду делать интернет-версию нормального путеводителя, поскольку путеводителей по Праге на русском языке просто нет.

– Неужели совсем нет?

– Блоги есть, они рассказывают о местных достопримечательностях, о том, как жить в Чехии, что в Чехии хорошо, что плохо, но детального обзора нет. Есть минимум 20 пунктов, которые категорически не упоминаются. Например, никто не пишет про кроны и евро, про то, что здесь евро как бы есть, но лучше в кронах. Никто не рассказывает про реальные вещи. Рассказывают про узкую улочку, про вацлавские колбасы. Вацлавских колбас практически не существует!

– А про что расскажешь ты?

– Про то, что интересно людям, про практические вещи. Вот это можно покупать? Это покупать не надо, этого и в России дохрена. Я посмотрел одного блогера, он говорит, что в Чехии нужно покупать Pietro Filipi. Марка действительно чешская, но шьется все не в Чехии и очень уж похожа на модели Alto Gradimento. Знаменитого богемского стекла тоже не существует — оно делается на заводах в Румынии, а лекала отливаются в Китае. И Koh-i-Noor оригинального больше нет…

Это будет не блог, а инструкция по применению. Например, если ты едешь в Чехию на выходные, — про то, что нужно здесь делать и что можно максимально успеть. Это будет честная инструкция, без рекламы и воды. Например, в Праге развит секс-туризм, но никто об этом не говорит, видимо, чтобы не было оттока туристов из Амстердама (смееется).

– А ты будешь?

– Ну, во-первых, тут есть лигалайз, то есть за травку не посадят. Во-вторых, друзья водили нас с женой на веселую экскурсию в бордель. Очень познавательно. И это тоже тут легально! И если лично меня продажная любовь и марихуана не интересуют, то другим, может, нравится, но они не в курсе! Про это никто не говорит. Почему? Например, никто в России не знает, что здесь можно устраивать безбашенные мальчишники. И никто в России не понимает, как купить билет на общественный транспорт. В блогах говорят: «Купите билет на трамвай, он стоит 32 кроны». Но нигде не показано, как засовывать деньги в этот автомат, куда нажимать. Нигде не показано общение с кондуктором, который подходит в трамвае внезапно, показывает значок и начинает отжимать у тебя бабки.

Реальной инструкции по применению нет нигде. Надо делать. Чтобы человек перед приземлением в Праге посмотрел эту инструкцию в самолете и четко знал, куда ему идти, где расположена остановка. Народу это непонятно. Половина россиян говорят: нужно купить какую-то йиздёнку. Надо предупредить россиян, что нужно зайти в обменник в Москве, в Питере или в любом другом городе и поменять там деньги на кроны, потому курс в аэропорту — на 35% хуже — немножко напрягает.

Есть очень много нюансов, которые помогут народу. Потому что вепрево колено зачастую отстой. Его есть невозможно. Это жир. И ненормальные трдельники. Здесь есть только два места, где можно купить нормальное трдло. (Спойлер: нормальное трдло в двухстах метрах от «Луи Витона», там, где ресторан «Котлета», в сторону еврейского кладбища идти. В одном из окон внутри сувенирка и настоящие трдельники, мужик там берет дерево, обжигает его, после этого ничего не мажет, а обматывает тестом, за счет чего оно внутри пропитывается, и только после этого кладет на огонь. Не на угли, а на огонь. В одной умной книге подмечено, что первое упоминание трдло относится к 1420 году, а именно к рыцарскому турниру возле замка Конопиште. Там делали настоящее ТРДЛО. И ни в коем случае его не нужно обмазывать сахаром, его нужно обмазывать в патоке либо в засохшем меде. Вот тогда это будет настоящее трдло.) И трдло переводится как «дурак», «глупыш». Так называли всех шутов при дворе.



Знаменитых вацлавских колбас не существует. Просто один предприниматель, немец, начал торговать на Вацлавской площади обычными колбасками и назвал их вацлавскими. Кроме как на Вацлаваке ими не торгуют. В Вене нет венских сосисок, в Праге нет торта «Прага». Короче, жизнь — боль (смеется).

– Похоже на очень объемный замысел.

– Инструкция будет лаконичной: десять позиций, за которыми стоит большая работа. Мне важно, чтобы это было понятно и полезно. Я сделал в таком стиле видео про Грецию, и люди пишут комментарии: «Спасибо, я подключился к этому оператору». Мне важно, что я приношу людям пользу.

– Расскажи про свое творчество — что нового?

– График напряженный. После ежедневного радиоэфира успел принять участие в фильме «Огонь» компании Никиты Михалкова (он скоро появится на экранах), в продолжении сериала «Кухня» и «Отель Элион». И в данный момент идут съемки скетчкома… Но это пока секрет, поэтому расскажу в следующий раз.

– Каких героев тебе играть сложнее, положительных или отрицательных?

– Играть гниду вообще не сложно. Это очень веселая тема, мне нравится, хотя и не сходится с мной, так как вокруг меня все веселое и доброе, даже недавно обсуждали новый сценарий. Недавно на «Русское радио» для интервью приезжал Джон Траволта, и у нас с коллегами появилась возможность прикоснуться к легенде. Сразу же напросился к нему в кино, даже стишок прочитал, как на поступлении в академию. Шучу. Он вменяемый человек… человек, который прилетел за штурвалом собственного самолета из Америки. У него три самолета. Он крутой и очень ржачный.

В финале встречи состоялся обмен подарками, это было очень трогательно! У мегазвезды Голливуда, оказывается, большое сердце и полностью отсутствуют понты. Я получил долгожданную ссылку на скачивание документалки с моментами, не вошедшими в фильм «Кодекс Готти», — это очень круто. Глянул и понял, что фильм о фильме круче, чем сам фильм, но Траволте об этом не сказал (смеется).

– Что ты можешь пожелать нашим читателям?

– Дорогие, любимые люди, просыпайтесь каждое утро с улыбкой, проводите день в отличном настроении. Любви вам, бабла и приключений! Да храни вас святой чешский кротик и преподобный трдельник.

Фото: Елена Ерошина, Арина Мостовщикова, «Русское радио»