Матрешки и вайфай: о чем еще мэр Зденек Гржиб говорил на встрече с русскоязычными жителями Праги

Чуть больше часа продлилась в понедельник вечером встреча русскоязычных жителей Праги с мэром города Зденеком Гржибом, прошедшая в Café Kampus в рамках фестиваля Kulturus.

Фото: Vojtěch Havlík/Magistrát hl. m. Prahy

Гржиб охотно позировал с любителями селфи, а также успел рассказать, в частности, что:

– он не является поклонником матрешек и ушанок со звездами, заполонивших магазины в центре Праги, потому что «речь идет о вещах, которые не относятся к чешской культуре и чешской истории». Гржиб с удовольствием заменил бы их на что-то национальное (на той же Карловой улице), но, увы, мэрия может влиять на ассортимент только тех торговых точек, которые арендуют помещения у города;

– ему попадалась информация об одном-двух случаях нападения вооруженных ножами людей на пассажиров метро, но он не видит в этом тенденцию. У властей есть специальная программа, направленная на предотвращение преступлений, и Гржиб считает, что «Прага — одна из самых безопасных столиц в мире. И Чешская Республика в целом тоже»;

– судьба Вышеградского вокзала зависит от того, получится ли у города его выкупить и какова будет цена;

– мэрия не имеет никакого отношения к подорожанию такси в аэропорт через введение платы в 50 крон за повторный въезд на его территорию, поскольку аэропорт не находится в ведении города. В свою очередь городские власти работают над прокладкой туда железнодорожной ветки;

– вайфая в метро не будет: ни в тоннелях, ни на станциях, ни в вестибюлях. Город идет другим путем — путем расширения приема сотового сигнала. Есть четкий график: в первую очередь линия С, потом — А и В, начиная с центра;

– несмотря на медицинское образование, Гржиб считает себя сейчас политиком, а не врачом;

– городские власти — за увеличение числа собачьих площадок, но этот вопрос больше относится к компетенции районных администраций. У самого Гржиба домашних животных нет: «Мне троих детей хватает»;

– мэрия старается минимизировать бумагооборот, посылать меньше извещений в конверте, но при переходе на электронную коммуникацию есть проблема верификации того, кто находится на другом конце провода. Сейчас идет работа над интернет-порталом с обратной связью для пражан, прототип уже представлен. Правда, пока упор делается на обладателей чешских паспортов, иностранцы не входят в приоритетную аудиторию;

– услуги различных госучреждений скоро (в течение трех лет) можно будет получать не только на чешском языке, но и на английском (другие языки пока не рассматриваются). Пока же Прага не слишком дружелюбна к иностранцам, признал Гржиб, в том числе и в плане навигации.

Однако главное, что мешает сделать чешскую столицу привлекательной для иностранных специалистов, — это цены на жилье. В горсовете сразу несколько человек занимается этим вопросом, но «надо добавить еще людей».