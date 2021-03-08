«Прага — это мудрая бабушка в вязаной шали». Женя Vetrana о любви к городу

Фотограф, путешественник и известный блогер Евгения Леонова (@vetrana) поговорила с нами о том, почему Прага идеальный город для жизни, что самое веселое есть в чешской культуре и что означает чувство дома.

Женя, ваши фотографии — это всегда тепло, уют и нежность. Ощущение, что Прага для вас большой дом, где вам правда хорошо. Так ли это? И что для вас означает ощущение дома?

Да, безусловно. Как оказывается, Прага у многих вызывает ощущение дома. Даже у туристов, которые приезжают сюда в отпуск. Особенно это чувствуется, когда едешь на машине из Польши, Германии или Австрии. Пересекаешь границу, значки-указатели-надписи становятся знакомыми — и вот ты понимаешь, что вернулся домой.

А когда это чувство появилось — сразу после переезда, или спустя какое-то время?

Почти сразу после переезда, что для меня было полнейшей неожиданностью. Ведь до Чехии я прожила 17 лет в Москве, а ощущение дома там так и не появилось. Хотя я очень люблю Москву. Скажу даже, что это один из моих любимых городов.

На своем сайте вы пишете, что Прага для вас город, идеальный для жизни. Давайте сформулируем три главных причины этой идеальности?

Спокойствие. Центр Европы. И она такая красивая, в конце концов!

За те годы, что вы здесь, менялось ли ваше отношение к городу? Были ли периоды, когда хотелось переехать?

Моя большая любовь к красоте этого города безусловна. Она не зависит от других факторов. Я могу радоваться или сердиться, могу хотеть уехать или попробовать в жизни что-то другое. Но всё это совсем не влияет на то, что спустя пять с половиной лет я смотрю на красоту Праги с восторгом и любовью.

Ощущение, что у вас получается находить вдохновение в каждом дне, на каждой улочке города (который не такой уж и большой!). Поделитесь, как это получается?

Прагу нужно почувствовать. Она не сверкает яркими юбками, как Барселона, не обтягивает кринолином, как Вена. Прага — это мудрая бабушка в вязаной шали. Давно знакомая и привычная, но совсем-совсем не простая. И мне нравится за ней наблюдать.

Вы наблюдаете не только город, но и то, как устроена жизнь в Чехии. Причем делаете это как-то очень тактично, безоценочно. По крайней мере, я не замечала у вас в блоге рассуждений на тему разницы культур и менталитетов, например.

Я из тех людей, кто пытается не лезть со своим уставом в чужой монастырь. Да, некоторые вещи для русских непонятны, а чаще забавны, но я лишь наблюдаю за этим со стороны. И стараюсь запечатлеть. Фотографу сложно удержаться от момента, который трогает разум или душу. Кстати, я заметила, что в Инстаграм многим интересно наблюдать не просто красоту Праги, но и когда я показываю чешские особенности. Будь то хождение в сланцах по снежному городу или бутерброд с солёным огурцом и молоком на завтрак.

Я тоже с улыбкой замечаю шорты в мороз и так и не разгадала причину такой популярности роглика. А есть ли у вас еще примеры из чешской повседневности, которые вас веселят или удивляют?

Улыбку вызывает любовь чехов к кроксам. В школе, в офисе, в нарядном платье и даже в деловом костюме — а на ногах синие или зелёные тапочки!

Ну и язык, конечно! На русский слух до сих пор много забавных слов попадается.

А ещё никак не привыкну, что к женщине 60-70 лет обращаются, например, «Ленка».

А расскажите, что вы делаете в первую очередь, когда возвращаетесь домой после долгой поездки? Есть ли что-то «очень чешское», по чему вдали отсюда скучается больше всего?

Для меня Прага — это город крыш и сотен шпилей. А потому сразу после возвращения я стараюсь взобраться куда-то повыше и обнять весь этот город глазами. Благо в Праге смотровых площадок предостаточно. И платных, и бесплатных.

А вот вдали от Чехии скучаю я по дешевому и вкусному пиву (смеется). Это при том, что в Праге я его могу почти не пить. Но вот вдали почему-то скучается.

Теперь давайте поговорим про земное? Расскажите, как вы себя чувствуете в этот период, когда мир перевернулся с ног на голову и обратно еще не вернулся? Что главного вам принес карантин, больше радости или сложностей?

Очень, очень хочется путешествий! Я всем сердцем люблю Прагу, но не могу находиться только тут. А больше всего мне жаль, что всю красоту этого города теперь не могут видеть туристы. Сейчас Прага часто молчит...

Но у карантина есть и плюсы, конечно! Например, у меня наконец-то дошли руки до многих дел, которые давно хотелось сделать, но постоянно не хватало времени и сил. Скоро поделюсь!

Это означает, что можно ждать от вас какой-то новый проект? Намекните, о чем?

Надеюсь, что да! Сотрудничаем с известным издательством. На этом пока все, скоро всё расскажу.

Женя, я знаю, что у вас сын в этом году пошел в чешскую школу. Как он чувствует себя в этой роли? И есть ли что-то, что вас удивляет в системе чешского образования?

Сын осознал, что «эта волынка на много лет» — и захотел обратно в садик (смеется). Но я шучу. По сравнению с Россией первый класс в чешской школе довольно расслабленный. Домашние задания задают редко и мало, больше игр, прогулок, общения. Но при этом дети тоже набираются достаточно для своего возраста знаний. Вообще из-за пандемии в этом году в школу ходили в основном первоклашки и второклашки. Остальные учились онлайн. Больше всего во всей этой ситуации жалко школьников.

Меня очень удивил список требований для принятия ребенка в 1 класс. Среди них не было чтения и письма, зато было важно умение разжигать костёр и ночевать в палатке!

Вы, кажется, немного говорите в сети о себе — и это здорово, на мой взгляд, когда человек умеет провести границу между личным и публичным. Но все-таки, почему вы в блоге фотограф и путешественник, но, например, не мама и жена?

На самом деле, в блоге меня очень много, только словами я об этом не пишу. Но весь мой блог — это не о Праге. Точнее, не только о Праге. Это мой взгляд на Прагу, мои чувства, которые я испытываю, идя по снежному Карловому на рассвете. Мой восторг от цветущих апрельских садов. Моя меланхолия от капель дождя на трамвайных окнах. И единственное, что мне хочется, — это попробовать донести свои чувства до людей, которые смотрят мой блог. Создать для них эдакий телепорт, не только визуальный, но и эмоциональный. Чтобы они гуляли вместе со мной по улицам любимого города.

И у вас это получается. Мне кажется, ваши фотографии для многих стали причиной приезда или даже переезда сюда. В заключении хочется ввести рубрику «совет мигранту». Что бы вы сказали человеку, который собирается переезжать в Чехию на ПМЖ, но еще ничего не знает?

Я бы ему просто позавидовала, что самый интересный — но и самый сложный — этап ещё впереди.

Беседовала Мария Виноградова

Фотографии героини

