Кирилл Иванов, фронтмен группы СБПЧ: «Пусть концерт в Праге подарит вам ощущение, будто бы вы оказались во сне»

Уже в этот четверг, 16 марта, группа «СБПЧ» («Самое большое простое число») выступит в Праге в Rock Cafe. Музыканты находятся в туре по Европе, уже прошло три концерта, следующий — в Праге. Мы пообщались с создателем группы Кириллом Ивановым о переменах в жизни группы, связанных с войной, новом альбоме, дружбе, юморе, импровизации и, конечно, о Праге.

«Самое Большое Простое Число» (СБПЧ) — российская инди-группа, созданная в 2006 году Кириллом Ивановым и дуэтом «Елочные игрушки». Участники группы родом из Санкт-Петербурга, но в настоящее время живут не в России, так как публично выступили против российской агрессии в Украине еще год назад.

У группы вышло 9 студийных альбомов, последний из которых, «Ничего больше нет», вышел 4 ноября 2022 года. Музыкант Кирилл Иванов назвал этот альбом сбывшимся предчувствием и выразил надежду, что он поддержит тех, кому сейчас больно.

Весной группа отправилась в европейский тур, концерт в Праге пройдет уже в этот четверг, 16 марта. Это первый концерт СБПЧ в столице Чехии. И интерес к нему проявляет не только русскоязычная аудитория, но и чехи. Так что, если вы не знакомы с творчеством ребят, то сейчас — лучшее время. Мы пообщались с Кириллом Ивановым — основателем группы «Самое большое простое число» — на темы перемен, связанных с войной, о дружбе, юморе, неповторимых концертах и, конечно, о Праге.

–​ Если бы вас попросили рассказать о вас/вашей группе людям, которые вас совершенно не знают, что бы вы сказали? Что это за группа такая «Самое большое простое число»?

– Самая удивительная и невероятная группа на Земле, больше таких нету! :) Не знаю, мы записали много альбомов, и они все разные. Мне хочется верить, что они все разные. Мне как музыканту хотелось бы своими песнями и произведениями вызывать у слушателей самую разную гамму чувств. Наверное, самое общее и в связи с этим бессмысленное описание СБПЧ — это инди-группа. Мы не подписаны ни на какой лейбл, существуем сами по себе, и это дает нам какую-то свободу. Как бы еще описать нас? Честно говоря, такой вопрос обычно меня ставит в тупик. Мы используем много электронных инструментов и при этом смешиваем их с живыми. Мы — это какая-то, говоря словами музыкальных критиков, причудливая смесь электроники и рок-музыки.

–​ Последний год принес много перемен. Для всех. Знаю, что некоторые из вас покинули Россию. Удалось ли вам адаптироваться к новым реалиям? Как это отразилось на работе? Лично на вас?

– Перемены — это очень нежное слово для того, что произошло. Ну, в общем, нам удалось адаптироваться как группе. Да, мы ездим на гастроли, занимаемся музыкой, мы выпустили новый альбом, который называется «Ничего больше нет». Мы много и упорно работали. Как переезд повлиял на нас лично? Не знаю, как описать… Как отразилось на нас полное тотальное изменение, сильнейший переворот в нашей жизни? Вот так я могу перефразировать этот вопрос, и из него становится понятно, как на нас это повлияло. Но! В связи с тем, что произошло, бытовые проблемы и сложности отходят на второй план, кажутся полными мелочами и даже чем-то не стоящим разговоров. Ведь сейчас, прямо в эту минуту, идет война. Умирают тысячи людей…

–​ Ваши выступления — это такой микс театра и музыки. Это в большей степени пришло в СБПЧ с Евгенией? Или еще раньше?

– Можно так сказать, но у нас каждый концерт не похож на другой, мы всегда старались что-то придумать, быть непохожими на другие группы, на их выступления. А с приходом Евгении Михайловны Борзых наша группа просто стала лучше. Не только в том смысле, что Женя привнесла нам немного Станиславского, а в том смысле, что группа стала разнообразнее, больше и интереснее, как мне кажется.

–​ Много ли у вас репетиций? Много ли импровизации?

– Мы много готовимся, много репетируем, много играем концертов, и в связи с этим в итоге нет необходимости уже столько репетировать и готовиться. Все отскакивает от зубов. У нас есть несколько «свободных» треков, при исполнении которых мы чувствуем себя очень вольготно, там у каждого участника группы есть «свобода пространства».

–​ Кто вам помогает создавать образы, костюмы, реквизиты?

– Никто не помогает. Все ограничено исключительно нашей фантазией, нашим представлением об окружающем мире и нашим представлением о прекрасном. Когда мы снимаем клип, то, разумеется, мы работаем с режиссерами и художниками, придумываем все вместе, как и что будет выглядеть. В целом, мне кажется, что задача и цель нашей группы, по крайней мере я это так вижу, привлечь как можно больше разных, интересных и творческих людей к нашей деятельности и вместе с ними делать что-то еще более интересное.

–​ Если я понимаю правильно, то в ваших текстах много двойных смыслов. Или же все весьма однозначно?

– Мне кажется, что чем больше у текста способов прочтения, тем лучше. Это делает его более интересным, делает его богаче. Разумеется, что не только так нужно оценивать произведения, но и так в том числе.

–​ Юмор в ваших текстах, клипах и выступлениях — это неотъемлемая часть. Кто из вас самый веселый в группе?

– По прошествии многих лет получается, что самый веселый в группе — это наш звукорежиссер Ростислав Кундик. Этим ответом я хочу передать ему привет, это мое ему любовное послание.

–​ А какие вы в обычной повседневной жизни? Другие? Отличаетесь от тех, кого мы видим на сцене, в клипах? Есть у вас так называемый сценический образ?

– Мне кажется нет. Мы такие же в реальной жизни, как и на сцене. Искренние вещи вряд ли ты можешь сделать, будучи каким-то другим. Отличаемся, пожалуй, мы только тем, что перед выходом на сцену мы стараемся одеться во что-то не в то, в чем мы перед этим весь день ходили. Потому что это нам дает большее ощущение праздника.

– Дружите ли вы «за сценой»?

– Да, мы все близкие друзья. Я не представляю себе, как такое количество времени можно проводить с людьми, которые тебе не близки. Это ведь работа над записями в студии, репетиции, концерты, туры. Мы постоянно проводим время вместе, много разговариваем, придумываем, что-то делаем. Мне кажется, мы вместе проводим минимум 300 дней в году.

–​ В этом туре, как вы сами говорите, каждый концерт — неповторимый, расскажите нам, чем отличились концерты в Будве и Белграде.

– Это самый простой вопрос. В Будве концерт проходил в парке аттракционов. Это был неповторимый и незабываемый концерт. Мы играли свои треки, а вокруг нас были аттракционы. А в Белграде концерт проходил в доме молодежи. И там и там было грустно, весело, трогательно и прекрасно.

–​ А какие у вас мысли насчет концерта в Праге? Какой он будет? Или так, каким бы вы хотели, чтобы он был?

– Я бы хотел, чтобы у зрителей потом после концерта было ощущение, что они на полтора-два часа оказались в другом пространстве, будто бы во сне. Наверное, так.

–​ А кто-то из вас раньше уже был в Праге/Чехии?

– Да, я был в Праге. И Женя была. Классный город. У меня самые теплые воспоминания остались, но никакой конкретики. Я провел здесь несколько дней с друзьями. Мы так отдохнули, что мой товарищ после Праги полетел в Париж и час ждал свой багаж на другой ленте. Настолько весело нам было.

–​ Что дальше? Какие у вас планы после тура?

– После тура мы немного отдохнем, позанимаемся бытовыми делами и поедем в следующий тур.

–​ Спасибо вам за интервью. С нетерпением ждем вашего концерта в четверг.

– И вам спасибо. До встречи!