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КАРТА: Бесплатные фрукты, орехи и ягоды. 23 тысячи мест по Чехии— собрать может каждый

КАРТА: Бесплатные фрукты, орехи и ягоды. 23 тысячи мест по Чехии— собрать может каждый

Партнер рубрики:
Анета Лудал
24 марта
17:36
10196
Для тех, кто уже сейчас с нетерпением ждет лета и строит планы, — сохраните себе эту онлайн-карту. На ней помечены места, где люди могут совершенно бесплатно найти фрукты, ягоды и даже лечебные травы.

КАРТА: Бесплатные фрукты, орехи и ягоды. 23 тысячи мест по Чехии— собрать может каждый
Создатели проекта «За фруктами» считают, что это очень нужная вещь. Многие живущие в городах не могут выращивать овощи или фрукты в домашних условиях, в то же время где-то в садах осыпаются и гниют яблоки, груши, вишня или шелковица. Воспользовавшись этой картой, все желающие смогут совершенно бесплатно полакомиться плодами, а фруктовым деревьям наконец найдется применение.
 
Предполагается, что «вкусные» места могут меняться или дополняться. Для того чтобы быть в курсе, перед поездкой за урожаем лучше еще раз перепроверить карту, которую вы найдете na-ovoce.cz.
Необходимо учитывать, что сбор фруктов имеет свой «кодекс собирателя». Нужно не беспорядочно собирать все, что попадается на вашем пути, а помогать природе расти и цвести дальше. К деревьям нужно относиться бережно, не ломать и не портить их, не забирать все до последней ягодки, а кое-что оставлять животным и птицам. Помимо сбора урожая акция также включает в себя уход за растениями и посадку молодых саженцев.
Чехия изобилует фруктовыми деревьями, что не может не радовать. Однако за многими из них никто не следит и не ухаживает. 
 
Конечно, есть опасение, что недобросовестные люди могут использовать карту в корыстных целях, но организаторы все-таки надеются, что им удастся создать сообщество, которое будет использовать природные ресурсы во благо.
 

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