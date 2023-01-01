КАРТА: Бесплатные фрукты, орехи и ягоды. 23 тысячи мест по Чехии— собрать может каждый

«За фруктами» считают, что это очень нужная вещь. Многие живущие в городах не могут выращивать овощи или фрукты в домашних условиях, в то же время где-то в садах осыпаются и гниют яблоки, груши, вишня или шелковица. Воспользовавшись этой картой, все желающие смогут совершенно бесплатно полакомиться плодами, а фруктовым деревьям наконец найдется применение. Создатели проекта считают, что это очень нужная вещь. Многие живущие в городах не могут выращивать овощи или фрукты в домашних условиях, в то же время где-то в садах осыпаются и гниют яблоки, груши, вишня или шелковица. Воспользовавшись этой картой, все желающие смогут совершенно бесплатно полакомиться плодами, а фруктовым деревьям наконец найдется применение.

Предполагается, что «вкусные» места могут меняться или дополняться. Для того чтобы быть в курсе, перед поездкой за урожаем лучше еще раз перепроверить карту, которую вы найдете na-ovoce.cz

Необходимо учитывать, что сбор фруктов имеет свой «кодекс собирателя». Нужно не беспорядочно собирать все, что попадается на вашем пути, а помогать природе расти и цвести дальше. К деревьям нужно относиться бережно, не ломать и не портить их, не забирать все до последней ягодки, а кое-что оставлять животным и птицам. Помимо сбора урожая акция также включает в себя уход за растениями и посадку молодых саженцев.

Чехия изобилует фруктовыми деревьями, что не может не радовать. Однако за многими из них никто не следит и не ухаживает.

Конечно, есть опасение, что недобросовестные люди могут использовать карту в корыстных целях, но организаторы все-таки надеются, что им удастся создать сообщество, которое будет использовать природные ресурсы во благо.