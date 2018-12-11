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Видео: Массовая авария в Праге затруднила движение транспорта

Видео: Массовая авария в Праге затруднила движение транспорта

Влада Mаршева 2876 0
Авария произошла на Страконицкой улице в 06:30. По направлению к центру образовались пробки, многие автобусы движутся в объезд.
Видео: Массовая авария в Праге затруднила движение транспорта

Движение транспорта в Праге заблокировала массовая авария шести легковых и одного грузового автомобиля. Пробка, которая образовалась из-за ДТП, растянулась до Збраслава. Автобусы идут в объезд через Пражскую кольцевую дорогу через Баррандов.

По информации полиции, авария произошла возле стадиона в Хухле на части дороги по направлению к центру около 06:30 утра. Никто из людей при этом не пострадал.

Ограничения коснулись автобусов 105, 129, 139, 165, 172, 241, 244, 245, 247, 248, 261,314, 317, 318, 320, 321, 334, 338, 360, 361, 390. Опоздания по направлению к Смиховскому вокзалу составляют примерно 30 минут.

Устранение последствий аварии может продлиться несколько часов. Полиция предполагает, что все работы закончат к 11 часам утра.

Источник: idnes.cz

 
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Темы
транспорт пробки Автомобили Прага
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