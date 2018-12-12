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В Чехии из-за снега и обледенений осложнено транспортное движение

В Чехии из-за снега и обледенений осложнено транспортное движение

Maria Rogatneva 1543 0
В основном проблемы коснулись горных районов республики. Снежные бури повлияли и на железнодорожное движение в Чехии. Около 8000 семей осталось без электричества.
В Чехии из-за снега и обледенений осложнено транспортное движение

Около 20 см снега выпало за ночь, к примеру, в Либерецком крае. На некоторых дорогах передвижение было осложнено не только снегом, но и сломаными ветвями деревьев - больше всего таких случаев на Чешсколипску, где также без электричества остались сотни семей. Сломанные деревья сильно осложнили передвижение и на Высочине, там с утра было более 50 заблокированных участков дорог.

На многих автомагистралях ограничено движение грузового транспорта. Некоторые участки дорог полностью закрыты, например, часть дороги I/56 между Остравици и Билой. Поезда из-за погодных условий сегодня не ездили, к примеру, на севере Чехии.

Чешские водители должны быть осторожны, так как по всей стране есть участки дорог с мокрым снегом, где в любой момент могут образоваться обледенения. 

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
погода транспорт Министерство транспорта Прага Чехия
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