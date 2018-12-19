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Полиция закрыла подпольный публичный дом в Праге

Полиция закрыла подпольный публичный дом в Праге

Катерина Коваленко 3207 0
Четверым подозреваемым сводникам грозит до 8 лет тюрьмы.
Полиция закрыла подпольный публичный дом в Праге

Криминалистам удалось подтвердить существование подпольного публичного дома в районе Дейвицкой на протяжении последних 10 месяцев. За это время доход владельцев составил около пяти миллионов крон. Девушкам, которые оказывали сексуальные услуги в компании, приходилось делиться доходами с руководством.

Всего обвинение в сутенерстве было выдвинуто четырем подозреваемым, в случае подтверждения подозрений их ожидает до 8 лет лишения свободы.

В то же время полиция конфисковала имущество, связанное с доходами преступников. В частности, две машины общей стоимостью шестьсот тысяч крон и более двух миллионов крон наличными. Это имущество будет предоставлено государству в случае осуждения подозреваемых.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
Прага полиция
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