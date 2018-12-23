Какая погода будет на Рождество в Праге

На Рождество столбики термометров в Праге поднимутся выше нуля. Осадки будут... метеорологи обещают дожди. Настоящее снежное Рождество в этом году можно будет увидеть и прочувствовать только в горах или в северной части страны.

По прогнозу Чешского метеорологического института (ČHMÚ), самой теплой неделей последнего месяца 2018 года станет предстоящая неделя - с 24 по 30 декабря. Средние температуры: днем - плюс 2 градуса по Цельсию, ночью - минус 4.

А вот следующая за ней неделя - с 31 по 6 января - будет весьма холодной. В течение дня температура на столбиках термометров не поднимется выше нуля, в ночной период средние показатели будут около 6 градусов ниже нуля.

Количество осадков будет средним, еженедельно ожидается около 10 миллиметров осадков. Вероятность выпадения осадков выше среднего будет в рождественскую неделю с 24 по 30 декабря, но из-за повышенных температур это будут скорее дожди, нежели снег.

Источник: novinky.cz