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Как будет работать общественный транспорт в Праге в рождественскую неделю

Как будет работать общественный транспорт в Праге в рождественскую неделю

Maria Rogatneva 1848 0
Информация об изменениях работы пражского общественного транспорта во время рождественской недели: с 24 по 30 декабря 2018 года.
Как будет работать общественный транспорт в Праге в рождественскую неделю

24 декабря 2018 (понедельник) – канун Рождества
Все линии общественного транспорта работают в соответствии с субботним расписанием.
Метро:
–  примерно с 18:00 интервал между поездами на всех линиях составит 20 минут.
Трамваи:
– работа дневных линий будет ограничена примерно с 16:00 и завершена примерно в 18:00;
–  ночные маршруты начнут работу с 18:00 и завершат ее около 7:00 утра. Интервал между трамваями составит 30 минут.
Автобусы:
– автобусы №№ 119, 161, 180, 191, 208, 903 и 951 будут ходить по специальному расписанию;
–  маршрут № 143 работать не будет;
–  работа дневных линий прекращается в период между 18:00 и 18:30;
–  с 18:00 до 7:00 будут работать ночные линии. Интервалы между автобусами –  от 30 до 60 минут. Линия № 902 будет функционировать с интервалом 30 минут;
– примерно с 18:00 до 00:30 автобус № 908 будет ходить через терминал Skalka,  № 911 –  через остановки Roztyly и Letňany, № 953 –  через Letňany;
–  пригородные линии работают в соответствии с изменениями, указанными в расписании, пригородные ночные линии – по специальному графику.
Паромы, фуникулер:
–  последняя поездка –  в 18.00.
Поезда:
–  движение поездов действует по воскресному расписанию (исключения отмечены примечаниями в расписании) и завершится примерно в 18:00 – 20.00 , после чего сохраняется ограниченный трафик примерно до 22:00 с интервалом 60 минут на линиях S1, S2, S4, S7 и S9.

25 декабря 2018 (вторник) – праздник Рождества
Все линии общественного транспорта работают в соответствии с воскресным расписанием.
Трамваи:
–  дневное движения начнется около 7:00.
Автобусы:
– дневное движение начнется около 7:00;
– линии №№ 119, 161, 180, 191, 208, 312 и 355 работают по специальному расписанию;
– автобус № 143 работать не будет;
– примерно с 4:30 до 7:00 автобус № 908 будет ходить через остановку Skalka, № 911 – через остановки Roztyly и Letňany, № 953 –  через Letňany;
– пригородные линии работают в соответствии с изменениями, указанными в расписании.
Поезда:
– в соответствии с воскресным графиком, исключения отмечены примечаниями в расписании.

26 декабря 2018 (среда) – праздник Рождества
Все линии общественного транспорта работают в соответствии с воскресным расписанием.
Автобусы:
– линии №№ 119, 161, 180, 191, 208, 312 и 355 работают по специальному расписанию;
–автобус № 143 ходить не будет.
Поезда:
– в соответствии с регулярным воскресным/праздничным расписанием.

27 декабря 2018 (четверг) – 28 декабря 2018 (пятница)
Все линии общественного транспорта работают по расписанию рабочего дня.
Трамваи:
– линии №№ 4 и 21 не работают, № 16 – только на участке Lehovec – Kotlářka.
Автобусы:
– линии работают по графику рабочего дня, исключения отмечены примечаниями в расписании;
– маршруты №№ 182 и 286 не работают.
Поезда:
– в соответствии с регулярным расписанием рабочего дня.

29 декабря 2018 (суббота) – 30 декабря 2018 (воскресенье)
Все линии общественного транспорта работают в соответствии с субботним и воскресным расписанием. Автобус № 143 ходить не будет.

Источник: dpp.cz

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Темы
транспорт Министерство транспорта Рождество Рождество в Праге Прага Чехия
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