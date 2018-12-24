Как будет работать общественный транспорт в Праге в рождественскую неделю

Информация об изменениях работы пражского общественного транспорта во время рождественской недели: с 24 по 30 декабря 2018 года.

24 декабря 2018 (понедельник) – канун Рождества

Все линии общественного транспорта работают в соответствии с субботним расписанием.

Метро:

– примерно с 18:00 интервал между поездами на всех линиях составит 20 минут.

Трамваи:

– работа дневных линий будет ограничена примерно с 16:00 и завершена примерно в 18:00;

– ночные маршруты начнут работу с 18:00 и завершат ее около 7:00 утра. Интервал между трамваями составит 30 минут.

Автобусы:

– автобусы №№ 119, 161, 180, 191, 208, 903 и 951 будут ходить по специальному расписанию;

– маршрут № 143 работать не будет;

– работа дневных линий прекращается в период между 18:00 и 18:30;

– с 18:00 до 7:00 будут работать ночные линии. Интервалы между автобусами – от 30 до 60 минут. Линия № 902 будет функционировать с интервалом 30 минут;

– примерно с 18:00 до 00:30 автобус № 908 будет ходить через терминал Skalka, № 911 – через остановки Roztyly и Letňany, № 953 – через Letňany;

– пригородные линии работают в соответствии с изменениями, указанными в расписании, пригородные ночные линии – по специальному графику.

Паромы, фуникулер:

– последняя поездка – в 18.00.

Поезда:

– движение поездов действует по воскресному расписанию (исключения отмечены примечаниями в расписании) и завершится примерно в 18:00 – 20.00 , после чего сохраняется ограниченный трафик примерно до 22:00 с интервалом 60 минут на линиях S1, S2, S4, S7 и S9.

25 декабря 2018 (вторник) – праздник Рождества

Все линии общественного транспорта работают в соответствии с воскресным расписанием.

Трамваи:

– дневное движения начнется около 7:00.

Автобусы:

– дневное движение начнется около 7:00;

– линии №№ 119, 161, 180, 191, 208, 312 и 355 работают по специальному расписанию;

– автобус № 143 работать не будет;

– примерно с 4:30 до 7:00 автобус № 908 будет ходить через остановку Skalka, № 911 – через остановки Roztyly и Letňany, № 953 – через Letňany;

– пригородные линии работают в соответствии с изменениями, указанными в расписании.

Поезда:

– в соответствии с воскресным графиком, исключения отмечены примечаниями в расписании.

26 декабря 2018 (среда) – праздник Рождества

Все линии общественного транспорта работают в соответствии с воскресным расписанием.

Автобусы:

– линии №№ 119, 161, 180, 191, 208, 312 и 355 работают по специальному расписанию;

–автобус № 143 ходить не будет.

Поезда:

– в соответствии с регулярным воскресным/праздничным расписанием.

27 декабря 2018 (четверг) – 28 декабря 2018 (пятница)

Все линии общественного транспорта работают по расписанию рабочего дня.

Трамваи:

– линии №№ 4 и 21 не работают, № 16 – только на участке Lehovec – Kotlářka.

Автобусы:

– линии работают по графику рабочего дня, исключения отмечены примечаниями в расписании;

– маршруты №№ 182 и 286 не работают.

Поезда:

– в соответствии с регулярным расписанием рабочего дня.