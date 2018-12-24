Как будет работать общественный транспорт в Праге в рождественскую неделю

24 декабря 2018 (понедельник) – канун Рождества
Все линии общественного транспорта работают в соответствии с субботним расписанием.
Метро:
– примерно с 18:00 интервал между поездами на всех линиях составит 20 минут.
Трамваи:
– работа дневных линий будет ограничена примерно с 16:00 и завершена примерно в 18:00;
– ночные маршруты начнут работу с 18:00 и завершат ее около 7:00 утра. Интервал между трамваями составит 30 минут.
Автобусы:
– автобусы №№ 119, 161, 180, 191, 208, 903 и 951 будут ходить по специальному расписанию;
– маршрут № 143 работать не будет;
– работа дневных линий прекращается в период между 18:00 и 18:30;
– с 18:00 до 7:00 будут работать ночные линии. Интервалы между автобусами – от 30 до 60 минут. Линия № 902 будет функционировать с интервалом 30 минут;
– примерно с 18:00 до 00:30 автобус № 908 будет ходить через терминал Skalka, № 911 – через остановки Roztyly и Letňany, № 953 – через Letňany;
– пригородные линии работают в соответствии с изменениями, указанными в расписании, пригородные ночные линии – по специальному графику.
Паромы, фуникулер:
– последняя поездка – в 18.00.
Поезда:
– движение поездов действует по воскресному расписанию (исключения отмечены примечаниями в расписании) и завершится примерно в 18:00 – 20.00 , после чего сохраняется ограниченный трафик примерно до 22:00 с интервалом 60 минут на линиях S1, S2, S4, S7 и S9.
25 декабря 2018 (вторник) – праздник Рождества
Все линии общественного транспорта работают в соответствии с воскресным расписанием.
Трамваи:
– дневное движения начнется около 7:00.
Автобусы:
– дневное движение начнется около 7:00;
– линии №№ 119, 161, 180, 191, 208, 312 и 355 работают по специальному расписанию;
– автобус № 143 работать не будет;
– примерно с 4:30 до 7:00 автобус № 908 будет ходить через остановку Skalka, № 911 – через остановки Roztyly и Letňany, № 953 – через Letňany;
– пригородные линии работают в соответствии с изменениями, указанными в расписании.
Поезда:
– в соответствии с воскресным графиком, исключения отмечены примечаниями в расписании.
26 декабря 2018 (среда) – праздник Рождества
Все линии общественного транспорта работают в соответствии с воскресным расписанием.
Автобусы:
– линии №№ 119, 161, 180, 191, 208, 312 и 355 работают по специальному расписанию;
–автобус № 143 ходить не будет.
Поезда:
– в соответствии с регулярным воскресным/праздничным расписанием.
27 декабря 2018 (четверг) – 28 декабря 2018 (пятница)
Все линии общественного транспорта работают по расписанию рабочего дня.
Трамваи:
– линии №№ 4 и 21 не работают, № 16 – только на участке Lehovec – Kotlářka.
Автобусы:
– линии работают по графику рабочего дня, исключения отмечены примечаниями в расписании;
– маршруты №№ 182 и 286 не работают.
Поезда:
– в соответствии с регулярным расписанием рабочего дня.
29 декабря 2018 (суббота) – 30 декабря 2018 (воскресенье)
Все линии общественного транспорта работают в соответствии с субботним и воскресным расписанием. Автобус № 143 ходить не будет.
Источник: dpp.cz