Куда отдать ненужные вещи в Чехии? Расчищаем пространство дома с умом

До праздников осталось меньше двух месяцев, а значит, люди постепенно задумываются о том, чтобы навести порядок не только в мыслях, но и дома. Почти у каждого из нас где-то в углу стоит коробка с ненужными вещами. Здесь и старый, но все еще рабочий телефон, и новый веселый пазл, который нет времени собрать… После «черной пятницы» и Рождества вещей там наверняка прибавится, а выкидывать хорошие вещи жалко, неэкологично и нечестно по отношению к тем, кто в них нуждается.

Куда отнести ненужные, но все еще хорошие вещи? Например, одежду принимает Армия Спасения

Единственным условием является чистота и функциональность одежды — то есть не надо отдавать вещи с дырами и другими явными дефектами, которые затрудняют пользование вещью. Среди прочего Армия Спасения принимает одеяла, подушки, простыни, пледы, посуду, средства гигиены.

Если у вас есть какая-то особенная вещь, которая не попадает ни в одну из категорий, но вы уверены, что она пригодится другим, не бойтесь звонить или писать в Армию Спасения на предмет того, могут ли они это принять.

Куда обращаться? Вы можете напрямую обратиться в отделение Армии Спасения по месту жительства или воспользоваться одним из контейнеров ReShare.

С вопросами можно писать сюда: [email protected]

У Армии Спасения есть проект, где всего за 100 крон можно обеспечить 1 ночь ночлега человеку, который волей судьбы оказался на улице.

Лекарства с долгим сроком годности и некоторые распакованные медицинские предметы принимает Красный Крест, что именно берут — проверяйте на сайте.

Если подарочные наборы с гелем для душа и шампунем так и стоят на полке неоткрытыми с прошлого года, попробуйте отвезти их в пражский приют в доме Св. Терезии (улица Пернерова, 20).

Там с радостью примут лекарства с действующим сроком годности, средства личной гигиены, такие как шампуни, мыло, гели для душа, бытовые чистящие средства, стиральные порошки и т. д. Опять же, проследите, чтобы срок годности косметических продуктов был приемлемым. Можете поинтересоваться в центре, что еще им пригодится. Приветствуются также любые финансовые пожертвования.

Игрушки, настольные игры, всевозможные раскраски и цветные карандаши лучше всего передать в ближайший детский дом или приют. Книги, в том числе детские, можно предложить местной библиотеке или отнести в «книжную будку», которые есть по всей Чехии.

Благотворительные магазины

Это магазины, куда можно сдать ненужные вещи, которые потом перепродадут за небольшую сумму. Выручка таких магазинов обычно передается на благотворительные нужды, например в социальные службы. Магазины в основном находятся в ведении фондов или некоммерческих организаций.

Šuplig – Фонд прав человека (Брно), Nadace Veronica (Брно), Restart Shop (Прага), Hvězdný bazar (Прага), Sue Ryder (Прага), Cesta domů (Прага), Moment Charity shops (Прага, Острава), Koloběh (Прага)

Если не хотите никуда ходить, но готовы отдать вещи бесплатно за самовывоз, разместите объявление на одном из специализированных чешских порталов: Darujiodvoz.cz, Vsezaodvoz.cz, Nevyhazujto.cz.

Множеству старых вещей можно найти новое применение. Как это сделать, читайте, например, на сайте upcycling.cz.

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