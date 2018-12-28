Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.89
USD
22.46
RUB
0.34
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
04n 3 °C
В babybox подбросили 180-го младенца

В babybox подбросили 180-го младенца

Катерина Коваленко 2050 0
Тринадцать лет назад в Праге появился первый babybox. С тех пор в таких боксах было оставлено 180 младенцев.
В babybox подбросили 180-го младенца

Первый подобный контейнер был установлен в Праге в 2005 году. Babybox – это по сути своеобразный инкубатор, доступный снаружи здания. Как только туда кладут ребенка, включаются отопление и вентиляция. В тот же момент службе спасения приходит оповещение, что в контейнере находится младенец. Ящики расположены таким образом, чтобы людям не пришлось беспокоиться о том, что их увидят, когда они оставляют ребенка.

Всего в Чешской Республике 76 таких боксов.

Сразу после Рождества в babybox подкинули очередного младенца, 180-го по счету за 13 лет существования боксов. Это произошло в Праге 6. Ребенка назвали Филиппом.

«Это рождественский мальчик, родившийся 26 декабря и оставленный 27 декабря в 1:06 сразу после появления на свет. В этот день на смене дежурила коллега Говоркова, которая отвезла младенца в службу спасения», - говорит Людвиг Хесс, создатель babybox.

По мнению критиков, существование подобных контейнеров противоречит некоторым статьям Конвенции о правах ребенка –  например, таким, как право на имя, личность, гражданство и право знать своих родителей.

Источник: idnes.cz

 
Рассказать всем:
Темы
Прага Чехия дети
Читайте
по теме 
Прогноз цен в 2019 году на коммунальные услуги в Чехии
07.01.2019 16:25 Экономика
Прогноз цен в 2019 году на коммунальные услуги в Чехии
155 0
В выходные в Чехии пройдет подсчет птиц
03.01.2019 10:34 Общество
В выходные в Чехии пройдет подсчет птиц
843 0
Как правильно в Праге утилизировать рождественские ёлки
02.01.2019 15:31 Общество
Как правильно в Праге утилизировать рождественские ёлки
1572 0
Изменения в 2019 году: повышение пенсий и минимальной зарплаты, новости для индивидуальных предпринимателей
02.01.2019 11:32 Общество
Изменения в 2019 году: повышение пенсий и минимальной зарплаты, новости для индивидуальных предпринимателей
2896 0
Последние новости:
07
января
Прогноз цен в 2019 году на коммунальные услуги в Чехии
07.01.2019 16:25 Экономика
Прогноз цен в 2019 году на коммунальные услуги в Чехии
155 0
После утечки ядовитого газа на пражском Выставиште в больнице оказалось 11 человек
07.01.2019 10:53 Общество
После утечки ядовитого газа на пражском Выставиште в больнице оказалось 11 человек
389 0
06
января
На восток Чехии наступают морозы
06.01.2019 16:32 Общество
На восток Чехии наступают морозы
1285 0
Спасатели в Крконоше просят не ходить на вершины
06.01.2019 13:30 Общество
Спасатели в Крконоше просят не ходить на вершины
543 0
04
января
«Зенит» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Чехии
04.01.2019 11:35 Спорт
«Зенит» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Чехии
522 0
03
января
На чем заработать в новом году?
03.01.2019 10:55 Экономика
На чем заработать в новом году?
1995 0
В выходные в Чехии пройдет подсчет птиц
03.01.2019 10:34 Общество
В выходные в Чехии пройдет подсчет птиц
843 0
02
января
Как правильно в Праге утилизировать рождественские ёлки
02.01.2019 15:31 Общество
Как правильно в Праге утилизировать рождественские ёлки
1572 0
Изменения в 2019 году: повышение пенсий и минимальной зарплаты, новости для индивидуальных предпринимателей
02.01.2019 11:32 Общество
Изменения в 2019 году: повышение пенсий и минимальной зарплаты, новости для индивидуальных предпринимателей
2896 0
01
января
Пражский новогодний фейерверк напомнил о 30 годах свободы
01.01.2019 20:13 Общество
Пражский новогодний фейерверк напомнил о 30 годах свободы
1911 0


Мобильная версия