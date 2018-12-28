В babybox подбросили 180-го младенца

Тринадцать лет назад в Праге появился первый babybox. С тех пор в таких боксах было оставлено 180 младенцев.

Первый подобный контейнер был установлен в Праге в 2005 году. Babybox – это по сути своеобразный инкубатор, доступный снаружи здания. Как только туда кладут ребенка, включаются отопление и вентиляция. В тот же момент службе спасения приходит оповещение, что в контейнере находится младенец. Ящики расположены таким образом, чтобы людям не пришлось беспокоиться о том, что их увидят, когда они оставляют ребенка.

Всего в Чешской Республике 76 таких боксов.

Сразу после Рождества в babybox подкинули очередного младенца, 180-го по счету за 13 лет существования боксов. Это произошло в Праге 6. Ребенка назвали Филиппом.

«Это рождественский мальчик, родившийся 26 декабря и оставленный 27 декабря в 1:06 сразу после появления на свет. В этот день на смене дежурила коллега Говоркова, которая отвезла младенца в службу спасения», - говорит Людвиг Хесс, создатель babybox.

По мнению критиков, существование подобных контейнеров противоречит некоторым статьям Конвенции о правах ребенка – например, таким, как право на имя, личность, гражданство и право знать своих родителей.



Источник: idnes.cz