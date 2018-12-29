Празднование Нового года ограничит парковочные зоны и автомобильное движение в Праге

Празднование Нового года и фейерверк в Праге приведут к ограничению парковки и движения автомобильного транспорта. Интервалы между трамваями сократятся, метро будет работать до 2:30. На Вацлавской и Староместской площадях во время праздника будут работать спасатели, медики, полицейские и пожарные.

Автомобильное движение в канун Нового года будет ограничено в районе Вацлавской и Староместской площадей, а также Карлова моста. В целях безопасности будут закрыты для машин некоторые улицы столицы Чехии: с 20:00 до 3:00 нельзя будет проехать по Парижской и Яхимова, с 12:00 до 10:00 - по Вилсоновой, с 16:00 до 08:00 - по Йиндрижской, Водичковой, Штепанской и Ве Смечках, Житна будет недоступна c 16:00 до 10:00. Парковка на Вацлавской площади будет запрещена с 12:00 31 декабря до 10:00 1 января.



С 23:30 до 01:30 в связи с ожидаемыми празднованиями на Карловом мосту будут закрыты улица Кржижовницка, а также Сметановская набережная на участке между улицами Платнержская и Каролины Светлой. На Малой Стране нельзя будет проехать по улицам Йосефска и Мостецка с 21:00 до 2:00.



Дневные трамваи, автобусы, а также канатная дорога до Петршина завершат свою работу около 22:00, а пригородные поезда будут ездить до 20:00. Ночные трамваи будут ходить каждые 15 минут с 22:00 до 03:30, позднее ночью интервалы увеличатся до 20 минут. Кроме того, будут функционировать некоторые автобусные линии и маршруты пригородных поездов.



Новогодний фейерверк снова будет запущен от метронома в Летенских садах. Почти 11-минутное представление начнется в 18:00. Часть Дворжаковой набережной и набережной Эдварда Бенеша, мосты Чехова, Манеса, Штефаникова и Легии, а также часть улиц Парижской и 17 ноября будут закрыты для зрителей с 16:00 до 18:30.



На Манесовом и Чеховом мостах, а также на правом берегу Влтавы от Национального театра до площади Цуриевых с 17:30 не будут ездить трамваи. Рекомендуем пользоваться метро.



Городская полиция, скорая помощь, пожарные и служба спасения будут дежурить в местах массового скопления людей в течение всех новогодних праздников.

Источник: ceskenoviny.cz