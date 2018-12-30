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«Уральские авиалинии» начали летать в Прагу из Жуковского

«Уральские авиалинии» начали летать в Прагу из Жуковского

Info Portal 1939 0
К своему 25-летию авиакомпания открыла новый регулярный рейс – в столицу Чехии
«Уральские авиалинии» начали летать в Прагу из Жуковского

Под Новый год первый рейс из подмосковного аэропорта Жуковский совершил в Прагу самолет авиакомпании «Уральские авиалинии». Впредь полеты будут выполняться четыре раза в неделю – по средам, четвергам, субботам и воскресеньям.
Билеты на рейсы из Праги 29 и 30 декабря можно было купить по маркетинговой цене от 66 евро в одну сторону, включая все сборы.

Как сообщается на сайте авиаперевозчика, «Уральские авиалинии» входят в топ–4 российских авиакомпаний (рейтинг Росавиации за январь–ноябрь 2017 года). В прошлом году компания перевезла больше 8 миллионов пассажиров. География ее полетов насчитывает более 250 направлений. Авиапарк составляют 47 самолетов концерна Airbus семейства А320. Базовые аэропорты – Домодедово (Москва) и Кольцово (Екатеринбург).

 

Источник: www.uralairlines.ru

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Прага аэропорт Прага самолёт билеты
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