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Какая погода будет в новогоднюю ночь и в начале 2019 года в Чехии

Какая погода будет в новогоднюю ночь и в начале 2019 года в Чехии

Maria Rogatneva 1213 0
По данным синоптиков, новогодняя ночь будет теплой на территории всей страны, а вот начало 2019 года принесет похолодание.
Какая погода будет в новогоднюю ночь и в начале 2019 года в Чехии

В понедельник погода в Чехии находится под влиянием теплого фронта. Будет облачно, на юго-западе возможны дожди. Снег ожижается только лишь в горах на высоте более 750 метров над уровнем моря. Дневные температуры - от 2 до 6 градусов выше нуля.

Новогодняя ночь будет относительно теплой со значениями на столбиках термометров от 3 до -1 градуса. Ночью ожидается высокая облачность. В некоторых частях республики возможны небольшие дожди, количество осадков будет незначительным. 

1 января будет пасмурно, ожидаются небольшой дождь и морось. Температура в течение дня поднимется до 3-7 градусов выше нуля. Вечером холодный фронт принесет осадки с ветром, который в низинах достигнет скорости 70 км/ч, в горах - 90 км/ч.

В ночь на среду ветер усилится, порывы достигнут 90 км/ч , на вершинах гор до 110 км/ч. В сочетании с сильным холодным ветром мы будем ощущать низкие температуры. Хотя утром столбики термометров будут колебаться от +2 до -2 градусов, днем между -1 и 3.

В четверг ожидается облачная и снежная погода, ветер стихнет. Утром температура упадет до -3 аж -7 градусов, в горах до -15. Будет достаточно холодный день, максимальные температуры будут колебаться от -4 до 0.

В пятницу будет практически так же: облачно, холодно и снежно. Утром температура опустится до -4-8, в горах до -15.

На выходных морозы должны ослабнуть. Возможны дожди. Максимальная температура в субботу будет от -2 до +2 градусов, в  воскресенье от -1 до 3.

Источник: novinky.cz

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Темы
погода Прага Новый год Чехия
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