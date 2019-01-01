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Пражский новогодний фейерверк напомнил о 30 годах свободы

Пражский новогодний фейерверк напомнил о 30 годах свободы

Maria Rogatneva 1911 0
1 января в 18:00 в Праге прогремел традиционный фейерверк. Поскольку в 2019 году будет отмечаться 30-я годовщина «бархатной революции», основной его темой в этот раз стала свобода.
Пражский новогодний фейерверк напомнил о 30 годах свободы

Шоу получило название «Прага свободна» и длилось 10 минут 52 секунды. Город заплатил за него 1,7 миллиона крон. Всего было выпущено 4033 выстрела общим весом около четырех тонн.

До начала фейерверка на Летенский холм был спроецирован лазерный отсчет. Шоу состояло из пяти частей («Молитва», «Голые руки», «Единство», «Запретный плод» и «Свобода»), символизировавших этапы революции 1989 года. Главным мотивом были воспоминания о ноябрьских событиях, которыми отец делится со своей дочерью.

В качестве музыкального сопровождения использовались песни Rolling Stones и Beatles и, конечно же, «Молитва для Марты».

 

Источник: novinky.cz

 

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Темы
фейерверк Новый год Прага
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