Изменения в 2019 году: повышение пенсий и минимальной зарплаты, новости для индивидуальных предпринимателей

Пенсия Средняя пенсия увеличилась примерно на 900 крон в месяц и теперь составляет 13 200. Пенсионеры старше 85 лет будут получать дополнительно 1 000 крон. Минимальная заработная плата

С 1 января 2019 года увеличилась и минимальная зарплата – на 1 150 крон. Теперь она равна 13 350 крон. Зарплаты политиков

С Нового года увеличилась зарплата политиков и чиновников высшего эшелона. Правда, вместо запланированных 20% в конечном счете повышение составило лишь 9%. Теперь, к примеру, депутаты будут получать 82 400 крон, министры – 157 100. Однако не стоит забывать о дополнительных десятках тысяч крон компенсаций на транспорт, еду или представительские расходы. Заработки полицейских, пожарных и учителей

Доходы работников государственного сектора с января будут расти. У педагогов они увеличатся на 15%, у непреподавательского состава – на 10%. На 8% вырастут зарплаты полицейских и пожарных, на 2% – военных. Платежи и взносы для индивидуальных предпринимателей

Изменения коснутся и индивидуальных работников. С января меняются сроки погашения платежей за пенсионное и медицинское страхование. Теперь необходимо оплачивать взносы именно в том месяце, в котором предприниматель ведет свою деятельность. Прежде достаточно было вносить платежи в следующем месяце. Страхование по болезни для индивидуальных предпринимателей

Индивидуальных предпринимателей ждут более мягкие правила автоматического прекращения страхования по болезни. Если вы забудете оплатить страховку и сделаете это через месяц, страхование по болезни прервано не будет. Социальное и медицинское страхование

С января в трудовом договоре увеличивается сумма допустимого дохода – та, с которой работодатель должен платить взносы на социальное и медицинское страхование. Это хорошо как для работников, так и для работодателей. Лимит данной суммы увеличен до 3 000 крон. Также теперь работодатель не будет оплачивать медстраховку по договорам о вознаграждении до 2 999 крон. Медицинские пособия