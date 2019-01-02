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Изменения в 2019 году: повышение пенсий и минимальной зарплаты, новости для индивидуальных предпринимателей

Изменения в 2019 году: повышение пенсий и минимальной зарплаты, новости для индивидуальных предпринимателей

Maria Rogatneva 2896 0
Изменения в новом году охватят множество областей. Самые важные из них, а также те, которые уже вступили в силу в Чехии с 1 января, – в нашей подборке.
Изменения в 2019 году: повышение пенсий и минимальной зарплаты, новости для индивидуальных предпринимателей

 

Пенсия

Средняя пенсия увеличилась примерно на 900 крон в месяц и теперь составляет 13 200. Пенсионеры старше 85 лет будут получать дополнительно 1 000 крон.

Минимальная заработная плата

С 1 января 2019 года увеличилась и минимальная зарплата – на 1 150 крон. Теперь она равна 13 350 крон.

Зарплаты политиков

С Нового года увеличилась зарплата политиков и чиновников высшего эшелона. Правда, вместо запланированных 20% в конечном счете повышение составило лишь 9%. Теперь, к примеру, депутаты будут получать 82 400 крон, министры – 157 100. Однако не стоит забывать о дополнительных десятках тысяч крон компенсаций на транспорт, еду или представительские расходы.

Заработки полицейских, пожарных и учителей

Доходы работников государственного сектора с января будут расти. У педагогов они увеличатся на 15%, у непреподавательского состава – на 10%. На 8% вырастут зарплаты полицейских и пожарных, на 2% – военных.

Платежи и взносы для индивидуальных предпринимателей

Изменения коснутся и индивидуальных работников. С января меняются сроки погашения платежей за пенсионное и медицинское страхование. Теперь необходимо оплачивать взносы именно в том месяце, в котором предприниматель ведет свою деятельность. Прежде достаточно было вносить платежи в следующем месяце.

Страхование по болезни для индивидуальных предпринимателей

Индивидуальных предпринимателей ждут более мягкие правила автоматического прекращения страхования по болезни. Если вы забудете оплатить страховку и сделаете это через месяц, страхование по болезни прервано не будет.

Социальное и медицинское страхование

С января в трудовом договоре увеличивается сумма допустимого дохода – та, с которой работодатель должен платить взносы на социальное и медицинское страхование. Это хорошо как для работников, так и для работодателей. Лимит данной суммы увеличен до 3 000 крон. Также теперь работодатель не будет оплачивать медстраховку по договорам о вознаграждении до 2 999 крон.

Медицинские пособия

Согласно данным Министерства здравоохранения, увеличение объема медицинских пособий должно сэкономить жителям республики сотни миллионов крон в год. С нового года вступает в силу поправка, которая касается возмещения расходов на медикаменты. Если бы она не была одобрена, пациенты должны были бы значительно приплачивать. К примеру, теперь они не будут доплачивать за костыли и слуховые аппараты.

Источник: seznamzpravy.cz
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Темы
пенсия зарплата индивидуальный предприниматель Прага Чехия
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