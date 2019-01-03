В выходные в Чехии пройдет подсчет птиц

В переписи может принять участие любой желающий

В выходные в Чехии будет организован первый в истории подсчет птиц. Долгосрочная программа под эгидой Чешского орнитологического общества (ЧОО) призвана помочь выяснить, как изменяется состояние популяций птиц в зимнее время. К орнитологам могут присоединиться желающие из числа общественности. На данный момент записалось уже более 1 600 добровольцев.

Акция будет проходить 4-6 января. Вы можете выбрать любое место, где готовы провести час, наблюдая за птицами у кормушки. Опыт подсчета или орнитологические знания не являются обязательным условием.

"Один час - достаточно для того, чтобы кормушку посетили различные виды птиц, живущих поблизости. В то же время этого достаточно, чтобы наблюдателю не надоело», - говорится на веб-сайте ЧОО. Впрочем, энтузиасты могут участвовать в наблюдении и несколько раз.

Организация подготовила для заинтересованных сторон каталог птиц, которые чаще всего появляются на кормушках.

Участники переписи будут вводить данные онлайн или могут отправить результаты по почте, скачав специальную форму на сайте программы. В обоих случаях это нужно будет сделать до 15 января.

Источник: aktualne.cz