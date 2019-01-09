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В Праге почтут память Яна Палаха

В Праге почтут память Яна Палаха

Maria Rogatneva 65 0
Открытие мемориальной плиты, конференция, выставка, экскурсии, семинары и дискуссии: 16 и 17 января в Праге будут чтить 50-летие со дня самосожжения Яна Палаха.
В Праге почтут память Яна Палаха

Юбилейные мероприятия в Праге начнутся в день самосожжения Яна Палаха – 16 января. Одним из главных событий станет открытие мемориальной плиты во дворе Карлова университета, где стоял гроб с останками Палаха в день его похорон. Адрес: Ovocný trh 560/5.

Программа мероприятий подготовлена Философским факультетом Карлова университета, где также пройдет ряд акций: в 18:30 память Палаха почтут у памятной доски на здании университета, затем в 19:00 в большом зале философского факультета начнется двухчасовая дискуссия с участием различных гостей. Вход, конечно же, свободный.

На Вацлавской площади с 16 по 30 января пройдет выставка под открытым небом «Jan Palach 69». На ее открытии соберутся свидетели самосожжения Яна Палаха, деятели культурной, социальной и политической жизни. Последним событием памятного дня станет музыкально-литургическая акция под руководством Богдана Миколашки. 

17 января при участии иностранных экспертов и представителей Словацкого института памяти нации состоится международная конференция, на которой  будет рассмотрено историческое и моральное значение акта самопожертвования. Подробную информацию можно найти здесь.

Напомним, что пражский студент Ян Палах 16 января 1969 года в знак протеста против оккупации Чехословакии сжег себя на Вацлавской площади. Похоронен на Ольшанском кладбище. На данный момент в Праге в его честь установленые две памятных доски: одна – на месте самосожжения, другая – на стенах философского факультета на площади Палаха. 

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Темы
Ян Палах Вацлавская площадь культура памятник оккупация Прага Чехия
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