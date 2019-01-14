В пражском метро снова ездили без штанов

В воскресенье вечером в Праге прошла седьмая ежегодная акция «Prague No Pants Subway Ride» (поездка в метро без штанов). Её участники попытались развлечь других пассажиров и отвлечь их от телефонов и прочих гаджетов.

Фото: Andras Csöre в сообществе Prague No Pants Subway Ride 2019 в Фейсбуке

Акция была придумана в 2002 году в Нью-Йорке и с тех пор каждый год в январе проходит в крупных городах мира. Всё началось с того, что Чарли Тодд основал группу «Improv Everywhere». Цель её участников состояла в том, чтобы удивить и развлечь случайных прохожих через шутливые представления и розыгрыши. Одним из таких представлений и была поездка в метро в полуобнаженном виде. Об акции узнали люди по всему миру, и она обрела немало последователей.

В Праге в предыдущие годы акции проводились около обеда, в этот раз – около 17:00. Ожидалось, что в мероприятии примет участие около 70 человек. Однако в итоге их набралось около трех десятков, причем большинство были иностранцами.

Источник: novinky.cz