«Зайцы» в Праге продолжат пользоваться льготами при оплате штрафов

Акция, предусматривающая возможность «штрафа за полцены», то есть оплаты всего лишь половины штрафа за безбилетный проезд, будет продлена в Праге на неопределенный срок — такое решение приняли в понедельник члены городского совета.

Фото: Vojtěch Kolář/www.praha.eu

Эта акция проходит с 23 октября 2017 года в рамках кампании по борьбе с безбилетниками. Напомним, что штраф за безбилетный проезд равен в чешской столице 1 500 крон. В случае оплаты на месте или в течение 15 дней в специальной кассе сумма взыскания составит 800 крон. Пассажир может уменьшить размер штрафа до 400 крон, если купит годовой проездной за 3 650 крон. На сегодняшний день такой возможностью воспользовались 5 378 «зайцев». Всего в 2018 году их было выявлено 232 852, что на 14,4% меньше, чем в 2017-м (272 010), сообщает портал пражской мэрии.

Чтобы воспользоваться акцией и переквалифицироваться из «зайца» в честного пассажира, пойманный контролером безбилетный гражданин должен купить годовой проездной и в течение пяти рабочих дней прийти в специальную кассу по адресу Na Bojišti 5. При себе он обязан иметь приобретенный проездной и квитанцию, полученную от контролера. Касса работает по понедельникам и вторникам с 10:00 до 17:30, со среды по пятницу – с 8.00 до 15.00.

Количество безбилетных пассажиров в Праге за последние три года:

Источник: Magistrát hlavního města Prahy