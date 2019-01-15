Прага хочет избавиться от палаток на Голешовицком рынке

Новое руководство Праги намерено решить проблему с торговцами Голешовицкого рынка. Оно направило владельцам палаток, расположенных вне павильонов, письмо, предложив съехать до конца января. Вьетнамские торговцы, которых это касается в первую очередь, пытаются себя защищать и настаивают на встрече с руководством.

Заместитель мэра Праги Павел Выгнанек (Pavel Vyhnánek), подтвердил отправку торговцам письма с уведомлением о расторжении договоров до конца января 2019 года. Однако, по его словам, сейчас предпринимаются попытки найти компромиссное решение. «Наша цель в том, чтобы торговые палатки на Голешовицком рынке в нынешнем виде перестали существовать до конца весны», — сообщил он. Выгнанек отметил, что речь идет именно о наружных торговых палатках. «Они в ветхом состоянии и к тому же закрывают собой красоту рыночного ансамбля», — сказал он, добавив, что проблема не в товарах, которые там продаются. По его словам, цель города в том, чтобы переместить торговлю в павильоны и прийти с продавцами к «разумному решению». Арендаторов павильонов, таких как «Alza», «Mountfield» или «Holesovické trhy», все это не касается, уточнил Выгнанек.

В наружных палатках работают в подавляющем большинстве вьетнамцы. Они торгуют одеждой, чемоданами и т. д.

Один из владельцев палаток подтвердил, что действительно получил письмо из муниципалитета, а именно из департамента управления имуществом. В письме указано, что если занимаемая площадь не будет освобождена вовремя, палатка будет демонтирована за счет ее владельца.

Однако ситуация сложнее, чем выглядит на первый взгляд. Значительная часть торговцев заключала договора аренды с фирмой «Delta Center», и они настаивают на том, что Прага не имеет права сносить их палатки. Семь лет назад мэрия сообщила о расторжении договора с «Delta Center», и с тех пор фирма судится с городом.

Голешовицкий рынок (Holešovická tržnice, Pražská tržnice) — крупнейший рыночный ареал в Праге. Здесь можно купить продукты питания (в том числе свежие овощи и фрукты), одежду и другие товары. Кроме того, на территории рынка находятся рестораны и магазины различной направленности. Рынок работает круглый год с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00.



Источник: novinky.cz​