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В прошлом году на чешских дорогах погибли 565 человек

В прошлом году на чешских дорогах погибли 565 человек

Марина Коханкова 75 0
В 2018 году в Чехии произошло 104 764 дорожно-транспортных происшествия. Это на 943 больше, чем в 2017-м. Погибли 565 человек, в том числе 19 детей (самый высокий показатель с 2007 года, когда погибли 24 ребенка).
В прошлом году на чешских дорогах погибли 565 человек

Ранения в авариях получили 2 465 человек. На дорогах гибли и пешеходы – 113 человек, в том числе 68 мужчин, 37 женщин и восемь детей. Каждый седьмой погиб по вине водителя на пешеходном переходе.

Наиболее частой причиной ДТП становится не управление автомобилем с мобильным телефоном в руке, как принято считать, а поведение водителя и нарушение правил. Алкоголь был обнаружен у виновников 4 626 ДТП, что на 375 случаев больше, чем в 2017 году. Под влиянием наркотиков было совершено 226 аварий (+29). В 54 случаях виновники ДТП управляли автомобилем под воздействием наркотиков и алкоголя одновременно.

Источник garaz.cz

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Темы
Автомобили авария статистика
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