В 2018 году в Чехии нелегально находились 4 992 человека

В прошлом году, по данным полиции по делам иностранцев, 4 992 человека находились в Чехии нелегально. Это на 254 больше, чем в 2017-м. Чаще всего среди нелегалов встречались украинцы, молдаване и вьетнамцы, которые пребывали в стране дольше, чем положено.

Количество беженцев, которые использовали Чехию в качестве транзитной зоны, в прошлом году увеличилось до 191 (в 2017 году их было 172). В основном они приезжали из Германии или Словакии.

«Ситуация с нелегальной миграцией в Чешской республике стабилизирована, и мы не являемся главной транзитной страной или целью для мигрантов», – сказала пресс-секретарь полиции по делам иностранцев Катерина Рендлова. По ее словам, количество мигрантов существенно не изменилось по сравнению с 2017 годом.

Иностранцев, которые приехали в Чехию легально, но находились здесь дольше, чем имели право, выявлено 4 653 человека (+165 к 2017 году). Среди них 1 470 украинцев, 567 молдаван, 312 вьетнамцев, 273 россиян и 157 граждан Узбекистана. Около 18% нелегалов были задержаны в международных аеропортах. В Праге находились в среднем четыре из десяти нелегалов.

Молдаване чаще всего злоупотребляют безвизовым режимом между этой страной и Чехией, а граждане Украины, как правило, нелегально работают в республике, имея польские рабочие визы, сказала Рендлова. Количество людей с поддельными документами в 2018 году снизилось до 1 122 (против 1 315 годом ранее).

Источник ceskatelevize.cz