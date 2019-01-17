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Новое измерение водных развлечений в пражском аквапарке

Новое измерение водных развлечений в пражском аквапарке

Илья Кириллов 233 0
В Aquapalace открылась первая горка с виртуальной реальностью (видео).
Новое измерение водных развлечений в пражском аквапарке

Aquapalace в Честлице, который предлагает на площади более 9 тыс. кв. метров бесчисленное множество различных развлечений и является крупнейшим в Центральной Европе, решил добавить новизны в виде симулятора VR Slide.

 

Компания Ballast VR из Силиконовой долины в сотрудничестве с немецкой фирмой Wiegand Maelzer привезла в Чехию новый аттракцион, который появился прошлой весной в крупнейшем в Европе аквапарке Galaxy Erding в Германии.

 

Теперь, надев на голову перед спуском с горки водонепроницаемые VR-очки с 360-градусным обзором, можно перенестись в бесконечный космос или на небесную твердь, в мир других планет или мифических воздушных храмов. Конечно, сама графика по-прежнему не слишком реалистична, но в сочетании с движением и звуковым сопровождением это отличная забава.

 

«Последним препятствием, которое до сих пор не позволяло наслаждаться виртуальной реальностью в полной мере, было ограничение движения. Аттракцион VR Slide – первый в своем роде, который позволяет это преодолеть. Мы видим в нем начало новой эры водных развлечений, которая будет стремительно развиваться», – говорит Сирко Адлер, представитель компании-дистрибьютера Wiegand Maelzer.

 

«Виртуальная реальность на тобоггане – это новое измерение водных развлечений, которого у нас еще не было», – заключает Владана Горакова, генеральный менеджер Aquapalace Praha.

Источник:  czechcrunch.cz

 

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Темы
аквапарки Прага технологии
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